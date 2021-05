My Hero Academia 313, teorie e data di uscita: inizia una lunga battaglia per Deku?

Probabilmente nessuno si aspettava risvolti del genere per My Hero Academia. Il manga di Kohei Horikoshi sta percorrendo binari inattesi e che mettono Deku davanti a una situazione inedita. Il protagonista del manga ora ha trovato un altro muro davanti ed è costretto a superarlo.

Mentre Endeavor affronta villain e calo di popolarità, Deku continua a muoversi per non essere rintracciato dai villain. Eppure Lady Nagant ci è riuscita, mettendo all'angolo il protagonista di My Hero Academia nel capitolo 312. Midoriya non può contare sul supporto dei top 3 ed è inoltre coinvolto in una battaglia a distanza che non sarà semplice da vincere. Le abilità da cecchino di Lady Nagant hanno trovato un ulteriore vantaggio grazie al quirk Air Walk, simile a quello in possesso di Deku.

My Hero Academia 313 sarà pubblicato su MangaPlus il 23 maggio alle ore 18:00 in inglese e spagnolo e si concentrerà inevitabilmente sulla battaglia tra Deku e Lady Nagant. La donna si muoverà di postazione in postazione sfruttando il suo nuovo quirk mentre il protagonista dovrà inseguirla palazzo dopo palazzo per riuscire ad annullare l'effetto dei suoi poteri. Overhaul potrebbe fare da peso morto per la donna, considerate le sue condizioni, e sembra impossibile un suo intervento attivo nel combattimento.

Non è da escludere inoltre che, nel finale di My Hero Academia 313, Lady Nagant riveli a Deku di aver preso in ostaggio All Might, mettendo in ulteriore difficoltà il ragazzo. Riuscirà Deku a vincere anche questa battaglia da solo?