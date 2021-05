My Hero Academia 314: il dramma di un veterano in una società in frantumi

La società degli eroi di My Hero Academia è perfetta, trasparente e ricca di personaggi carismatici. Così sembrava all'inizio del manga, ma pian piano che Deku e i suoi amici si sono addentrati sempre di più in questo mondo sono venuti a contatto con situazioni diverse dalla norma, nate da eventi particolari.

Stain ne era un esempio, Tomura Shigaraki anche, e ora che All for One è tornato in azione tutto quel poco di pace che era stato costruito da All Might è caduto a pezzi. Deku sta affrontando il gruppo del super villain da solo, nella speranza di trovare informazioni su di lui e poterlo fermare. L'unica pista sembra essere però quella data da Lady Nagant, personaggio tornato protagonista anche in My Hero Academia 314.

Dopo essere stata afferrata dal protagonista, Lady Nagant riesce a liberarsi dando prova di grande freddezza e capacità. Lo scontro tra i due riprende e non si placa neanche la battaglia di ideali, con la donna che assale Deku non solo con i suoi proiettili ma anche con le domande sul suo vissuto, accecato da un'epoca di pace.

Horikoshi inizia così a narrare il passato di Lady Nagant, una donna che ha lavorato per la commissione di pubblica sicurezza e sporcandosi spesso le mani con incarichi che non venivano rivelati pubblicamente. Una situazione che alla fine l'ha messa in difficoltà psicologicamente e che causò la sua ribellione, che culminò con l'assassinio di un suo superiore. Storia questa che, naturalmente, non è stata rivelata al pubblico.

Deku comprende che non tutto ciò che la società degli hero ha fatto è stata giusta e trasparente e che ci sono tanti aspetti grigi, ma è proprio per questo che lui deve continuare a tendere la mano. Lady Nagant non si arrende e decide di cambiare obiettivo, mirando col suo fucile verso Overhaul. Sarà abbastanza per distrarre Deku?