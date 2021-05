My Hero Academia 314 su MangaPlus: il trauma di Lady Nagant e una riunione inaspettata

I primi spoiler di My Hero Academia 314 avevano anticipato un capitolo ricco di rivelazioni, e fortunatamente le aspettative non sono state disattese. L'ultima uscita del manga di Horikoshi, ora disponibile gratuitamente su MangaPlus, ha permesso ai fan di fare un dive in nel passato di Lady Nagant, svelando le sue reali motivazioni.

Il capitolo 314 si apre con Izuku Midoriya e Lady Nagant sospesi in aria. La villain ha subito un duro colpo a causa dell'utilizzo inaspettato di Fa Jin, il Quirk del terzo possessore di One for All, che ha permesso a Deku di spiccare il volo e acciuffarla a mezz'aria. Lady Nagant utilizza il suo Quirk per far comparire il fucile dal suo braccio destro, e si serve del calcio dell'arma per colpire Deku e allontanarlo.

Il protagonista chiede spiegazioni alla donna, e Nagant rivela il suo triste passato. L'antagonista è sempre stata un'omicida, solo che per molti anni ha lavorato al servizio della commissione di pubblica sicurezza degli Hero, e di conseguenza tutti i criminali e gli eroi corrotti che uccideva finivano per non comparire nei documenti ufficiali. La società ha sempre pensato di vivere in un mondo rose e fiori, ma Nagant rivela che persone come lei si sono sempre sporcate le mani dietro le quinte, uccidendo centinaia di persone di notte e sorridendo in pubblico di giorno.

Deku ascolta scioccato le dichiarazioni della donna, che continua la sua storia affermando di aver perso il controllo durante l'incontro con un gruppetto di studenti delle elementari. Quando gli studenti le chiesero una stretta di mano, infatti, Nagant iniziò a mostrare i primi segni di disturbo da stress post-traumatico, vedendosi ricoperta di sangue e perdendo lentamente il lume della ragione. Successivamente Nagant decise di chiedere spiegazioni al capo della commissione di pubblica sicurezza, ma una volta capito che nulla sarebbe mai cambiato, decise di uccidere il suo superiore e scappare, solo per poi essere definitivamente catturata e rinchiusa a Tartarus.

Deku, respinto a distanza dagli attacchi di Nagant, decide comunque di non demordere, e utilizza Black Whip per catapultarsi a tutta velocità verso di lei. Prima di colpirla, però, vede Overhaul che le grida di chiudere in fretta la questione, e sorpreso si volta verso di lui.

E voi cosa ne pensate? Questa distrazione segnerà la fine dello scontro per Deku? O sarà l'eroe a trionfare? Fateci sapere le vostre previsione nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che My Hero Academia tornerà domenica 6 giugno alle ore 18:00 con il capitolo 315, sempre su MangaPlus.