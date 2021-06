My Hero Academia 314: la vita di un ostaggio è in pericolo, come agirà Deku?

Negli ultimi capitoli di My Hero Academia, Deku è stato coinvolto in un difficile combattimento con una villain mandata all'attacco direttamente da All For One. Quando sembrava che lo scontro si stesse per risolvere in favore del giovane eroe, la criminale ha preso in mano la situazione minacciando la vita di un ostaggio.

Nel capitolo 314 di My Hero Academia Deku ha fatto finalmente ricorso al Quirk della terza vestigia di One For All, ossia il Fa Jin. Sfruttando questo nuovo potenziamento, il giovane Midoriya riesce a evitare i velocissimi colpi di Lady Nagant, tiratrice scelta che ha il compito di portarlo da All For One. Quando però finalmente il protagonista si avvicina a lei, la villain rivolge il suo fucile da cecchino verso un ostaggio innocente.

Fuggendo dalla prigionia, Lady Nagant tornò libera nella società in compagnia di Overhaul, ex leader dello Shie Hassaikai che attualmente è completamente perso in se stesso. Tra i due sembrava ci fosse un certo feeling, ma quando Lady Nagant stava per essere sconfitta da Deku, non ha avuto alcuna pietà nel puntare la sua arma verso il compagno.

Nagant è un ex eroina che per gran parte della sua vita è rimasta all'ombra dei crimini della Commissione per la Pubblica Sicurezza. Rendendosi conto dei misfatti compiuti, si ribellò al sistema uccidendo il dirigente dell'organizzazione. Esattamente come allora, anche in questo caso Lady Nagant non sta esitando nel colpire un suo alleato. Ma riuscirà Midoriya a fermarla prima che colpisca Chisaki?

Un colpo di scena sta per essere innescato in My Hero Academia capitolo 315.