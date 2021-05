My Hero Academia 314: quando uscirà e cosa accadrà durante la battaglia

L'agguato ai danni di Deku ha portato al primo grande scontro di questa fase del manga. Kohei Horikoshi ha utilizzato uno dei personaggi presentati di recente per sfruttarlo come nuovo nemico del protagonista di My Hero Academia.

Mentre All Might sembra essere al sicuro, almeno per il momento, Deku sta affrontando uno degli avversari più pericolosi. Hawks aveva infatti avvisato il ragazzo della forza di Lady Nagant, ex prigioniera di Tartarus. La donna ha messo da subito alle strette Midoriya sfruttando la propria capacità di attaccare a distanza. Tuttavia il giovane protagonista, con azioni di disturbo e depistaggio, è riuscito ad avvicinarsi abbastanza alla donna nel finale del capitolo 313.

Nel capitolo 314 di My Hero Academia continuerà la battaglia con Lady Nagant? Sappiamo per ora che All for One ha ceduto un solo quirk alla donna, l'Air Walk, pertanto il cecchino non avrà molte altre possibilità di cogliere Deku di sorpresa con altre capacità. Dovrà quindi sfruttare il suo stesso quirk, magari non utilizzandolo dal braccio ma da altre parti del corpo. Difficile invece una sua fuga, dato che anche Deku è dotato di un quirk che gli permette di volare.

My Hero Academia 314 sarà pubblicato domenica 30 maggio su MangaPlus in inglese e spagnolo e potrebbe portare al finale della battaglia tra Deku e Lady Nagant.