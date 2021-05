My Hero Academia 314 spoiler e immagini: la forza di un veterano

Una lotta spesso non passa solo per uno scontro fisico, ma anche da ideali e mentalità. Izuku Midoriya si è dovuto confrontare in passato in My Hero Academia anche con chi aveva un'idea particolare che voleva portare avanti. E ciò sembra essere ricapitato anche con l'attuale battaglia nel manga.

Il secondo round sembra finito a favore di Deku, ma in My Hero Academia tutto può essere ribaltato grazie ai quirk, specie se si affronta un veterano. I primi spoiler di My Hero Academia 314 confermano questa realtà: Lady Nagant continuerà a combattere con il suo giovane avversario. Intitolato "L'adorabile Lady Nagant", vediamo Deku pronto a fare domande su All for One alla nemica, ma questa ribatte che non ha ancora perso e che è stata addestrata a dovere. Colpisce poi Deku con il rinculo del suo attacco e prova poi a colpirlo ancora con un proiettile, ma il protagonista schiva il colpo.

Lady Nagant sostiene di aver ucciso fin troppe persone per reggere questa "falsa società" e che una persona nata e cresciuta nella pace come Deku non può capire. In passato, Lady Nagant è stata attiva nel momento in cui erano presenti i vigilantes, che venivano acclamati dal popolo. Il suo lavoro consisteva nell'agire sia alla luce del sole che nell'ombra, portando a termine incarichi anche sanguinosi. Ha ucciso terroristi che non avevano ancora agito, così come altri villain giudicati pericolosi dalla commissione, e tutto questo le creò numerose domande che esplosero quando un bambino le chiese una stretta di mano. L'unica cosa che però vide era la propria mano sporca di sangue.

Tentò di ritirarsi dalla commissione degli eroi, ma quando provò a parlarne con il proprio superiore questi tirò fuori una pistola per ucciderla. Lady Nagant fu però più veloce e ammazzò il dirigente. Deku è sconvolto da questo racconto, ma ammette di sapere che la società degli eroi ha molti aspetti grigi e continua a combattere usando il Black Whip. Lady Nagant ha capito che Deku può leggere i suoi movimenti e decide così di sconvolgere le carte in tavola: punta il proprio fucile a Overhaul, ancora inerme. Come si muoverà adesso il protagonista di My Hero Academia?