My Hero Academia: Deku sempre più come Naruto? Ecco il suo tentativo d'imitare l'Hokage

Nel momento in cui, al termine della guerra con i villain, ha incontrato tutte le Vestigia di One For All, il protagonista di My Hero Academia ha messo in chiaro una cosa: non ucciderà mai i suoi nemici, ma tenterà di salvarli in qualsiasi modo. Questo è un po' quel che faceva Naruto con i suoi avversari, ecco la somiglianza tra i due eroi.

Da quando si è distaccato dal Liceo Yuei e dai suoi compagni di classe, Deku gira solitario per la città nel tentativo di fermare qualsiasi crimine in corso. Sfruttando il Danger Sense, una sorta di "senso di ragno", Midoriya riesce infatti a percepire quel che accade nei dintorni. Sfruttando questo Quirk, si è imbattuto in Muscular, villain che aveva già sconfitto in precedenza.

Mantenendo fede alle sue parole, prima di metterlo al tappeto, Izuku ha provato a ragionare con il folle villain; un tentativo fallito miseramente, dato che l'unica ragione di vita di Muscular è quella di combattere.

Nel capitolo 315 di My Hero Academia, l'erede di All Might ha provato a replicarsi con Lady Nagant. Questa volta, però, le sue parole, unite alla disperata azione di salvataggio di Chisaki, hanno convinto l'ex eroina a redimersi.

Questo atteggiamento ricorda da molto vicino quanto Naruto faceva con i suoi avversari. L'iconico Talk no Jutsu, utilizzato tra gli altri con Pain e Obito, permetteva al ninja di Konoha di convincere i nemici della bontà delle sue azioni, facendoli passare dalla sua parte.

Kohei Horikoshi, però, non sta copiando quanto fatto da Masashi Kishimoto. Difatti, nonostante il Talk no Jutsu di Deku abbia avuto effetto, alla fine Lady Nagant è stata brutalmente messa a tacere da All For One. Ecco le teorie su My Hero Academia 316.