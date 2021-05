My Hero Academia 315, Deku interverrà in tempo? Data di uscita e previsioni

La battaglia con Lady Nagant sta riscuotendo apprezzamento da parte dei lettori di My Hero Academia. Lo scontro iniziato pochi capitoli fa si è trasformato anche in una battaglia di ideali, cosa che potrebbe mettere a breve Deku in difficoltà.

Il protagonista è infatti riuscito a trovare delle contromisure per affrontare Lady Nagant. Pur non essendo riuscito a sferrare il colpo finale, vista l'esperienza della nemica, il ragazzo la sta mettendo sempre più in difficoltà. Tuttavia Lady Nagant ha deciso di spostare l'attenzione di Deku nel finale di My Hero Academia 314, puntando il proprio fucile non verso il ragazzo bensì verso l'inerme Overhaul.

Midoriya si accorge della presenza di Chisaki e ora dovrà scegliere: permetterà alla nemica di uccidere il villain che un tempo aveva sconfitto oppure lo salverà a costo di farsi ferire gravemente? My Hero Academia 315 risponderà obbligatoriamente a questa domanda dato che non ci sono molte altre soluzioni per il protagonista, a meno che non venga tirato fuori a sorpresa il quirk del secondo possessore del One for All. Difficile tuttavia che Deku possa ribaltare le carte in tavola così facilmente, vista la caratura di Lady Nagant. Deku è quindi a un bivio importante che potrebbe portarlo a subire un colpo importante: è difficile infatti che il protagonista, in virtù dei suoi ideali, lasci morire Overhaul.

My Hero Academia 315 sarà pubblicato su MangaPlus domenica 6 giugno alle ore 18:00, in inglese e spagnolo.