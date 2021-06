My Hero Academia 315: lo spirito di Lady Nagant è in bilico

L'ultima manciata di capitoli di My Hero Academia hanno portato Deku a confrontarsi con Lady Nagant, una nuova villain che ha già fatto breccia nel cuore della community. L'ex eroina possiede capacità impressionanti, ma la sua fede sembra stare vacillando. Resterà fedele a All For One o tornerà dalla parte degli Heroes?

Nel capitolo 315 di My Hero Academia, Lady Nagant volge il suo fucile da cecchino nella direzione di Chisaki, il quale è in sua compagnia sin dalla fuga del Tartaro. Convinta che questa mossa possa distrarre Deku, la donna apre il fuoco verso il suo partner. La reazione di Midoriya, però, è fulminea. Attivando il Fa Jin, riesce a simulare il One For All 100%, dando vita a una tecnica chiamata falso 100%.

Più veloce del proiettile, in un attimo Izuku riesce a spostare Overhaul dalla traiettoria del colpo e, con le forze rimanenti, a distruggere l'arma di Lady Nagant. Sconvolta dalla reazione fulminea di Deku, che ha fatto di tutto per salvare un suo ex nemico, le convinzioni di Nagant cominciano a vacillare.

Come ben sappiamo, però, Deku non ha intenzione di uccidere i suoi nemici, bensì intende salvarli e portarli alla redenzione. "Il colpo diretto a Chisaki era fuori linea di un pelo. E se tu fossi davvero alleata di All For One, il tuo primissimo colpo mi avrebbe colpito e fermato", afferma Midoriya. "Hai conosciuto la vera oscurità, quindi sai che c'è un modo per riportare la luce. Per favore, combatti dalla nostra parte. Posso dirti che hai ancora l'anima di un eroe".

Le parole di Deku sembrano rimbombare nella testa di Lady Nagant, la quale, infine, accetta la mano del giovane e puro eroe. Tuttavia, quel che le accade quando lo tocca è un qualcosa di assolutamente terribile. Ecco teorie e data di uscita di My Hero Academia 316.