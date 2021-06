My Hero Academia 315 su MangaPlus: Deku da brividi, ma un colpo di scena spiazza tutti

Il capitolo 315 di My Hero Academia è ora disponibile su MangaPlus, e mostra molto più di quanto anticipato dai recenti spoiler. Oltre al ritorno di un grande villain e all'ultima fase dello scontro con Lady Nagant, il capitolo in questione presenta un gigantesco colpo di scena, e getta luce sul funzionamento di un Quirk di One for All.

Il capitolo 315 si apre con un flashback. Dopo la fuga da Tartarus, Lady Nagant utilizza il Quirk "Air Walk" donatole da All for One per recuperare dei vestiti per Chisaki, alias Overhaul, ormai psicologicamente distrutto dopo essere stato mutilato da Shigaraki Tomura. Chisaki promette a Lady Nagant di aiutarla nella sua caccia a Izuku Midoriya, ma in cambio le fa promettere di aiutarlo a raggiungere il vecchio leader della Shie Hassaikai, con cui si sente ancora in debito.

Tornando al presente, Overhaul perde la pazienza e grida a Lady Nagant di chiudere i conti in fretta. Deku nota il villain sul tetto di un grattacielo e Lady Nagant capisce di dover chiudere la questione il prima possibile, quindi spara un colpo nella direzione di Chisaki. L'antagonista sa bene che un eroe non può permettere che una vita vada persa a causa sua, e spera che in questo modo Deku perda il momentum e che si crei un'apertura. Deku a questo punto utilizza Fa Jin, di cui finalmente conosciamo il funzionamento.

Fa Jin permette all'utilizzatore di conservare energia cinetica ripetendo gli stessi movimenti, e di rilasciarla tutta in una volta. Nel capitolo 313 di My Hero Academia, Deku utilizza Smokescreen per nascondersi da Lady Nagant e la colpisce dopo essere rimbalzato su diversi piani di un grattacielo. Il protagonista ha continuato a ripetere gli stessi movimenti per conservare sempre più energia nelle gambe, e appena Lady Nagant preme il grilletto, rilascia l'energia cinetica contenuta nella gamba sinistra.

Utilizzando Black Whip e sfruttando l'energia creata dal rilascio di Fa Jin, Deku si muove più velocemente del proiettile stesso, sposta Chisaki dalla linea di fuoco e usa nuovamente Black Whip per librarsi in aria. A questo punto il protagonista utilizza le due fruste come catapulta, e scatena il potere di Fa Jin contenuto nella gamba destra per lanciarsi verso Lady Nagant e colpirla con un Manchester Smash.

Deku frantuma il braccio destro della ragazza, che impietrita si chiede quale tipo di eroe stia combattendo. Lady Nagant crolla e inizia a pentirsi delle sue scelte, ma Deku la salva da morte certa, prendendola al volo e spiegandole che vede ancora del buono in lei. Il proiettile indirizzato a Overhaul infatti non l'avrebbe mai colpito, mentre durante il loro primo incontro la villain scelse di non colpire Deku alle spalle, e di optare per un colpo di avvertimento.

Il capitolo si chiude con un grande colpo di scena: mentre Deku e Lady Nagant cadono, vediamo un flashback in cui All for One dichiara di aver incluso una piccola clausola nel suo contratto con la ragazza. In caso di fallimento infatti, un secondo Quirk inserito dal villain all'interno del corpo della cecchina si sarebbe attivato, facendola letteralmente esplodere. Nagant ringrazia Deku, e successivamente il Quirk si attiva, apparentemente uccidendola.

My Hero Academia tornerà domenica 13 giugno alle ore 18:00 su MangaPlus, e mostrerà il destino di Lady Nagant e il confronto tra Deku e Overhaul.