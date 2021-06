My Hero Academia 315: la sorprendente mossa di All For One, cosa ha in mente il Villain?

L'attuale arco narrativo di My Hero Academia si sta rivelando più oscuro e rivelatorio rispetto a quanto si potesse inizialmente pensare. Gli attenti piani ideati da All For One sembrano procedere, e nonostante la perdita di una pedina apparentemente importante, il Villain potrebbe aver già pensato a cosa fare dopo lo scontro degli ultimi capitoli.

Il capitolo 315 riprende infatti la battaglia aerea tra Midoriya e Lady Nagant, la letale cecchina assoldata da All For One per recuperare proprio lo studente, e avere così una possibilità di riottenere il tanto desiderato One For All. Per quanto Lady Nagant si sia mostrata un'avversaria estremamente abile e in grado di mettere in difficoltà il protagonista, il quale deve fare affidamento sui diversi Quirk dei suoi predecessori per fronteggiarla.

Combinando Fa Jin, il potere del Terzo Utilizzatore, con il One For All al 45%, Deku raggiunge un livello di potenza e velocità pari a quello dell'One For All al 100%, e riesce così a fermare la pericolosa avversaria. Tuttavia, nel corso del combattimento, il protagonista si rende conto di quanto Nagant sia ancora buona, e non voglia continuare ad uccidere. Profondamente colpita dalle parole di Midoriya, la cecchina sorride pensando a lui come il perfetto modello di Hero, poco prima di esplodere.

Ad uccidere, almeno così sembra, Lady Nagant è stato proprio All For One. Nel momento in cui le ha donato l'Air Walk per catturare Deku, il Villain potrebbe aver aggiunto la possibilità di accumulare energia per ucciderla qualora avesse fallito. Mentre la giovane viene brutalmente ferita dall'esplosione, Horikoshi ci mostra un All For One sorridente dietro le quinte, al corrente di tutto.

"Alla fine eri solo uno strumento da utilizzare" così il Villain descrive Nagant, mentre lei inerme viene salvata a mezz'aria da un preoccupato Hawks. Probabilmente All For One ha già pronta la prossima mossa del suo terribile gioco di potere, che potrebbe cogliere di sorpresa sia Deku che il Pro Hero in un momento così concitato.

In attesa dell'arrivo del capitolo 316 il 13 giugno su Manga Plus, vi lasciamo alle teorie e previsioni riguardo il destino di Lady Nagant.