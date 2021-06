My Hero Academia 315 spoiler: il cuore di un eroe innesca un colpo di scena

Kohei Horikoshi aveva lasciato i lettori sulle spine con il cliffhanger di My Hero Academia 314. Deku si trova ancora una volta in una brutta situazione, ma i primi spoiler di My Hero Academia 315 rivelano cosa succederà ai protagonisti.

Il titolo di My Hero Academia 315 può essere interpretato in più modi, tra cui "lavoro pulito", ovvero senza sporcarsi le mani. Il capitolo inizia con Lady Nagant e Overhaul che si stanno cambiando i vestiti, quando l'ex capo della yakuza rivela di conoscere il ragazzino cercato da All for One, uno di quelli infetti dallo spirito dell'eroe che hanno rovinato il suo piano. Overhaul dice che la aiuterà ma solo se dopo il lavoro sarà accompagnato dal suo capo alla yakuza.

Nel presente, Overhaul urla a Lady Nagant, dicendo che questo non era secondo i piani. Lady Nagant sembra cambiare potenza e velocità al proiettile, tentando di sfruttare il momento e un'esitazione di Deku. Tuttavia il giovane eroe non esita e usa il Black Whip per salvare Overhaul senza perdere tempo. Viene poi spiegato meglio il quirk del terzo possessore del One for All, che accumula tutta l'energia cinetica per sprigionarla in un solo momento. Considerato che Deku sta saltando da diversi capitoli di My Hero Academia, il protagonista ha un grande potenziale di energia da sfruttare e lo unisce proprio al Black Whip.

Lady Nagant è sorpresa dal gesto del giovane eroe che evita anche il suo proiettile più veloce, tutto questo mentre salva Chisaki. Poi Deku attacca la donna con uno pseudo 100% Manchester Smash, distruggendo il fucile dell'avversaria con l'onda d'urto. Lady Nagant riflette sul suo passato e sugli eroi, ma in questo momento si attiva una trappola di All for One. Il super villain ha fatto in modo che la donna esploda se non avesse portato a termine il contratto.

Hawks arriva nei paraggi e chiede alla sua senpai di non morire, mentre altrove All for One dice che è stata utile fino alla fine. My Hero Academia 315 si chiude quindi con questa probabile morte.