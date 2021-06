My Hero Academia 315: un tormento profondo porta alla sconfitta?

In Italia siamo in procinto di goderci gli eventi di My Hero Academia volume 28 che Star Comics porterà nelle fumetterie ed edicole italiane il prossimo mese. Ma chi segue la release giapponese si ritroverà a dover fare i conti con il capitolo 315 di My Hero Academia.

Continua la battaglia tra Deku e Lady Nagant tra i grattacieli di una città sconosciuta. L'eroe sembrava aver messo in difficoltà l'avversaria, ma alla fine di My Hero Academia 314 la villain sembrava pronta a sparare a Overhaul pur di mettere in difficoltà il giovane eroe. Sfruttando un'altra capacità del suo quirk, Lady Nagant trasforma ulteriormente il suo fucile per dare più velocità, anche se a scapito della manovrabilità. In questo modo è convinta che renderà a Deku impossibile salvare il nemico senza subire danni.

Deku però non si fa cogliere impreparato. Ancor prima che Lady Nagant spari il suo colpo, il protagonista di My Hero Academia usa in combinazione Float e Black Whip per spostarsi tra i palazzi, finendo con il Fa Jin e il One for All per arrivare a salvare Overhaul prima che arrivi il velocissimo proiettile del cecchino. Il salvataggio è riuscito, ma Deku non ha concluso la sua catena di attacchi: sfruttando ancora una volta i suoi quirk, attacca Lady Nagant con un colpo a distanza che rompe il braccio destro della donna e quindi il fucile.

L'ex eroina è quindi ora inerme e sta precipitando, mentre il ragazzo la afferra in volo. Secondo lui, Lady Nagant in realtà non voleva uccidere Overhaul e nel suo cuore c'è ancora una traccia di eroismo. A quel pensiero però si innesca una trappola di All for One: insieme al quirk ha pensato di dare a Lady Nagant una sorta di potere autodistruttivo se l'incarico non fosse stato portato a termine.

La donna quindi esplode a mezz'aria lasciando Deku attonito, mentre nell'ultima vignetta interviene Hawks in volo. My Hero Academia 315 ha decretato la morte di Lady Nagant?