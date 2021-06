My Hero Academia 316: All For One è un genio del crimine, ecco la sua diabolica psiche

Sebbene i poteri di All For One e One For All siano equivalenti, questo non può dirsi per l'esperienza in battaglia che separa il malvagio leader dei villain e Izuku Midoriya, l'ultima speranza della società degli eroi. Ecco la superiorità dimostrata da All For One in My Hero Academia capitolo 316.

All For One è vivo da un tempo non ben definito e ha già avuto a che fare con i precedenti otto possessori di One For All, sopravvivendo e in qualche modo sconfiggendo ognuno di essi. Si evince, dunque, che il leader supremo dei villain è un combattente esperto, che ha dalla sua un'incredibile esperienza. Lo stesso non può dirsi per Izuku Midoriya, il quale, nonostante l'arguzia di cui è dotato, non può certamente competere con l'antagonista sul lato della maturità in battaglia.

Nel capitolo 316 di My Hero Academia, questa grande differenza tra i due è sottolineata in grassetto. Dopo essere stata sconfitta, Lady Nagant rivela a Deku un'informazione vitale, il luogo in cui avrebbe dovuto incontrare All For One.

Accompagnato dai migliori Heroes in circolazione, Midoriya si reca in una villa abbandonata. Quando si addentra nell'edificio, però, quel che trova è unicamente un ologramma del leader dei villain. "Vedi, adoro prevedere e leggere le persone come te", afferma All For One nel messaggio preregistrato.

"Un ragazzo come te non avrebbe mai potuto abbandonare qualcuno come Nagant. Il percorso che hai scelto è spinoso... Riesci a indovinare chi era nella mia mente per tutto il tempo che sono stato in prigione? Tu. All Might non mi interessa più. Adesso tocca a te!".



Dopo quest'ultima minaccia, l'intera residenza viene colpita da una grossa esplosione. Se c'è stata qualche vittima lo scopriremo in My Hero Academia 317.