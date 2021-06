My Hero Academia 316 su MangaPlus: l'accordo di Deku e il nuovo obiettivo di All for One

Il capitolo 316 di My Hero Academia è ora disponibile su MangaPlus, e come anticipato dai primi spoiler di Shonen Jump, ha mostrato la fine dello scontro tra Deku e due antagonisti e l'inizio di quello che potrebbe essere il punto di svolta della storia.

Il capitolo 315 di My Hero Academia si era concluso con la presunta morte di Lady Nagant, esplosa per via di un Quirk impiantatole a sua insaputa da All for One. Dopo la fuga da Tartarus, il villain aveva raggiunto la ragazza donandole un secondo Quirk e chiedendole di catturare Deku, e nello stesso momento aveva inserito in lei una bomba da far esplodere in caso di fallimento.

Il capitolo 316 si apre con Lady Nagant, ancora viva, mentre precipita a causa delle gravi ferite provocatole dall'esplosione. La tiratrice scelta è ancora cosciente, ma le lesioni le impediscono di utilizzare Air Walks per salvarsi e Deku è troppo stanco per intervenire. In suo soccorso appaiono Endevor e Hawks, accorsi sulla scena dello scontro su richiesta di All Might.

Hawks salva Lady Nagant e si presenta come il suo "sostituto", ricordandole del tempo passato a servizio della pubblica sicurezza. Successivamente l'eroe numero due chiede a Lady Nagant di rivelargli il luogo in cui avrebbe dovuto consegnare Deku, e la ragazza - colpita dal coraggio del protagonista e dall'ottimismo di Hawks - riesce a trovare la forza per rivelare il punto d'incontro, una villa a Haibori Woods.

Endeavor intanto cattura Overhaul, che ancora sotto shock si infuria con Deku per avergli sottratto l'occasione di scusarsi con il suo vecchio capo. Midoriya a questo punto gli propone un accordo: se Overhaul si scuserà con Eri per tutto ciò che le ha fatto, allora lui lo riporterà dal vecchio leader della Shie Hassaikai concedendogli così un'occasione per redimersi. La risposta del villain non viene mostrata, ma poco dopo Endeavor contatta le forze dell'ordine dichiarando che sia Lady Nagant che Kai Chisaki si trovano sotto la loro custodia.

Tempo dopo, Deku, Endeavor, Kamui Woods, Edgeshot, Mt. Lady e Best Jeanist si recano alla villa nominata da Lady Nagant per catturare All for One, ma all'interno trovano solo un videomessaggio. All for One rivela di aver sempre saputo che Lady Nagant sarebbe stata sconfitta, e dopo un breve monologo sullo stato della società degli eroi dichiara che ormai non gli importa più nulla di All Might, e che l'unica persona a cui riesce a pensare è Deku. Imitando il gesto di All Might a Kamino, All for One dice al protagonista che ora è "il suo turno", e fa esplodere degli esplosivi piazzati nella villa.

Noi intanto vi ricordiamo che il prossimo appuntamento con My Hero Academia è fissato per le ore 18:00 di domenica 20 giugno.