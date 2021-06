My Hero Academia 316, morirà o vivrà? Teorie e data di uscita sul prossimo capitolo

Il manga di My Hero Academia di Kohei Horikoshi si è lanciato in un nuovo arco narrativo. Su Weekly Shonen Jump, da diverse settimane stiamo leggendo le avventure di un Deku cambiato dopo gli ultimi eventi.

Da qualche capitolo è iniziato lo scontro tra Lady Nagant e Deku, con la nuova villain che è sicuramente una minaccia ma anche una potenziale risorsa, considerato che il protagonista di My Hero Academia deve trovare informazioni su All for One. Il giovane eroe è riuscito a fare uso di quasi tutti i poteri del One for All e nel capitolo 315 di My Hero Academia ha sconfitto Lady Nagant. La donna tuttavia è esplosa a causa di una trappola congegnata da All for One e per questo potrebbe essere in fin di vita se non addirittura morta.

L'intervento di Hawks l'ha salvata dalla caduta, tuttavia il suo corpo per grossa parte ustionato potrebbe non resistere ancora per molto. Per questo non è detto che nel prossimo capitolo, My Hero Academia 316, riescano a ottenere informazioni utili sul loro nemico. Verosimilmente, Lady Nagant sarebbe anche disposta a parlare dopo le pagine dello scorso capitolo, bisogna solo capire fin dove riuscirà a spingersi. Il suo destino sembra comunque gramo considerate le ferite, e quindi potrebbe morire subito dopo aver detto ciò che sa.

A quel punto in My Hero Academia 316 vedremo Deku e i top heroes insieme a formulare un piano con le nuove informazioni ottenute, sempre se le otterranno. Il prossimo capitolo arriverà il 13 giugno 2021 su MangaPlus.