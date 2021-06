My Hero Academia 316: il prossimo passo, un nuovo obiettivo

All for One è diventato più pericoloso che mai e adesso che può contare su altri criminali la società di My Hero Academia è in difficoltà. Deku sta intervenendo come può ma il giovane eroe è stato coinvolto in una battaglia importante. Come si concluderà lo scontro di Midoriya?

My Hero Academia 316 ci riporta a un Hawks che sta tentando di sorreggere Lady Nagant dopo l'esplosione causata dal quirk di All for One. Il super villain aveva già pianificato tutto e, grazie a un salvataggio col Black Whip, Deku riesce a portare l'eroe e la sua senpai a terra senza troppi danni. Lady Nagant sembra messa male e, mentre Hawks parla, la donna si decide a dire quel poco che sa.

Dalla voce distrutta dal dolore e dalle ferite, rivela che All for One le aveva dato ordine di portare il bersaglio in una residenza isolata. Tuttavia, Lady Nagant avverte che il super villain si è circondato di alleati potentissimi e non sarà semplice affrontarlo. Mentre Deku chiude anche la parentesi Chisaki, capendo che l'ex yakuza non ha la minima intenzione di scusarsi con Eri, sembra passare un po' di tempo. Deku e alcuni eroi sono di fronte a questa villa nei boschi e, all'ingresso, il giovane eroe viene accolto da un ologramma registrato di All for One.

Il villain aveva previsto la scelta di Lady Nagant e aveva quindi già preparato tutto, mettendo i suoi occhi su Deku personalmente. Alla fine di My Hero Academia 316, un'esplosione avvolge la villa. Gli eroi saranno riusciti a salvarsi?