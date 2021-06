My Hero Academia 316 spoiler e immagini: il prossimo bersaglio

La nuova fase di My Hero Academia ha già portato con sé dubbi e scontri importanti, sia sul piano fisico che su quello morale e psicologico. Lady Nagant è stata un ostacolo importante ma ora tutto sembra essere cambiato.

L'esplosione che ha coinvolto il personaggio alla fine dello scorso capitolo di My Hero Academia l'ha portata in fin di vita, per questo Lady Nagant potrebbe anche morire. A risponderci ci pensano gli spoiler e le immagini di My Hero Academia 316.

Il capitolo è intitolato "THE NEXT", quindi "il prossimo", e vediamo Endeavor arrivare sul campo di battaglia. Non è riuscito a fare in fretta a causa della pioggia che lo rende più lento, e inizia a dialogare con Deku, ma l'urlo di Hawks attira l'attenzione di entrambi. L'eroe non ha abbastanza piume ora e non riesce a tenersi in aria insieme a Lady Nagant, per questo interviene un sofferente Deku con il Black Whip. Dopo essere stati portati a terra, Hawks chiede a Lady Nagant di dire tutto quello che sa a lui, che è il suo "rimpiazzo", facendo intendere di far parte del dipartimento della pubblica sicurezza.

Lady Nagant si chiede come mai lottino ancora nonostante tutto quello che hanno visto e fatto, ma poi ripensa a lei da bambina con sogni e speranze. La donna decide così di dire al gruppo che in una villa di Haibori c'è All for One ad attenderla con il bersaglio. Passa del tempo e nella zona arrivano Deku, Endeavor, Hawks, Edgeshot, Mt. Lady e Kamui. Deku entra nella villa e si ritrova davanti All for One che aveva già previsto tutto. Mentre prova a provocare Deku, lo avvisa che è lui il prossimo bersaglio, imitando il gesto di All Might a Kamino. Nel finale di My Hero Academia 316, la villa esplode.