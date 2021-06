My Hero Academia 317: la consapevolezza di All Might in una toccante scena

My Hero Academia è entrato ufficialmente nell'arco narrativo finale da diversi capitoli, e gli ultimi eventi hanno portato ad uno sconvolgimento generale della Hero Society, e della vita del protagonista Izuku Midoriya. Deku sembra aver infatti intrapreso un'altra strada, che lo condurrà lontano dai suoi amici e mentori.

La consapevolezza che All For One e Tomura Shigaraki sono interessati unicamente a lui, ha spinto infatti il protagonista a proseguire la sua carriera da Hero in maniera solitaria, distanziandosi dagli altri Heroes e soprattutto da All Might, in passato Simbolo di Pace ed emblema dell'eroismo. Nelle tavole finali del capitolo 317 Izuku appare profondamente cambiato, diverso dal ragazzo che i lettori hanno imparato a conoscere nel corso della storia.

Seguito da All Might che cerca di fargli recuperare le forze, Midoriya ripete di stare bene, e chiede al suo maestro di comunicare al mondo intero di essere lì per difenderlo. Deku è stato brutalmente colpito dalle parole di All For One, e ha compreso il fardello che rappresenta il One For All. Con un cambio di prospettiva, e delle tavole scandite da scene lente e piene di pathos, si leggono i preoccupati pensieri di All Might, che vorrebbe fermare il ragazzo, dirgli che capisce come si sente, continuare a proteggerlo e addestrarlo, come aveva promesso in passato, per fargli coronare il suo sogno.

Midoriya ormai sembra essersi definitivamente allontanato da colui che una volta considerava una leggenda, lasciandosi alle spalle anche i rapporti con la Hero Society per la loro incolumità. Mentre si fanno strada speculazioni riguardanti il prossimo mentore di Deku, vi lasciamo alle nostre teorie sugli eventi del capitolo 318, in arrivo domenica 27 giugno 2021 su MangaPlus.