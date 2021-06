My Hero Academia 317: data di uscita e previsioni, cosa succederà dopo quel cliffhanger?

Il caos generato dalla guerra tra eroi e villain ancora si deve esaurire, anzi, sembra essere all'apice. Ormai i criminali scorrazzano per le strade delle città di My Hero Academia, con Deku costretto a battere vecchi e nuovi avversari senza distinzione in modo tale da mantenere la pace ma anche trovare informazioni sui suoi nemici.

Queste informazioni sono state ottenute alla fine della battaglia con Lady Nagant, il sicario inviato da All for One che alla fine non è riuscita ad abbattere il suo nemico. Purtroppo però, il protagonista di My Hero Academia si ritrova ancora una volta senza nulla in mano considerato il cliffhanger del capitolo 316, terminato con l'esplosione della villa in cui si trovavano gli eroi.

L'attacco a sorpresa di All for One sarà inevitabilmente al centro di My Hero Academia 317. Nel prossimo capitolo è possibile che Kohei Horikoshi decida di partire con un flashback, mostrando gli istanti immediatamente precedenti alla deflagrazione. Se così fosse, vedremo cosa hanno fatto gli eroi per proteggersi dal colpo, con Deku che magari ha tirato fuori il quirk del secondo possessore per aiutare i suoi colleghi.

Se così non fosse, protagonista e alleati si potrebbero ritrovare a dover contare altri morti, dato che sicuramente l'esplosione non sarà senza conseguenze. Uno scenario che devasta ulteriormente il morale dei personaggi principali, già con le spalle al muro, e che potrebbero poi diventare anche ostaggio dei nuovi sgherri di All for One. È possibile infatti che si presentino i nemici di cui parlava Lady Nagant nelle vignette precedenti, villain capaci di reggere gli attacchi di Deku.

My Hero Academia 317 sarà pubblicato su MangaPlus domenica 20 giugno 2021 alle ore 18:00 in inglese e spagnolo.