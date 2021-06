My Hero Academia 317, Deku sta cambiando: il suo nuovo mentore sarà un crudele villain?

Se il capitolo 317 di My Hero Academia ha chiarito una cosa, è che Izuku Midoriya non è più l'eroe a cui siamo abituati. Dopo tutti gli eventi scatenatosi nel corso degli ultimi due archi narrativi il protagonista ha iniziato a odiare la propria debolezza e dubitare dei propri mezzi, e nell'ultima uscita abbiamo assistito a un grande cambiamento.

Nel capitolo 317 di My Hero Academia abbiamo visto un Izuku Midoriya in crescita, pieno di cicatrici, rabbia e frustrazione ma sempre determinato nel trovare All for One. Il vero punto di svolta del capitolo, tuttavia, non è la visione che i cittadini giapponesi hanno del protagonista, né il possibile intervento della classe 1-A per salvare il proprio compagno (suggerito dalla chiamata di Shoto Todoroki a Endeavor), bensì le parole rivolte da Deku a All Might e l'improvvisa comparsa di Stain.

Nell'ultima uscita Deku ha deciso di rinunciare al supporto di All Might, affermando di aver ormai appreso tutto e di possedere un potere pari a quello massimo raggiunto dell'ex Simbolo della Pace. Il protagonista, ormai divenuto un vigilante, desidera solo sconfiggere i mercenari sulle sue tracce e trovare indizi che lo conducano da All for One, e combattere proteggendo il suo mentore potrebbe rivelarsi difficile. A questo punto, quindi, potrebbe entrare in gioco Stain.

Nella parte finale del capitolo 317 è possibile vedere l'assassino Stain nascosto dietro un muro, mentre pedina Midoriya. Secondo molti fan l'antagonista starebbe cercando vendetta, ma come ben sappiamo la filosofia di Stain è completamente diversa da quella degli altri villain. Stain è un estremista che desidera salvare e aiutare i "veri eroi" e uccidere gli altri, e al momento non esiste una figura più eroica di Izuku Midoriya, almeno secondo i canoni dell'antagonista.

Nelle ultime ore ha quindi preso piede un'altra teoria: dopo aver tagliato i ponti con la 1-A e All Might, Midoriya potrebbe accettare l'aiuto di Stain e addirittura collaborare con lui, in una sorta di patto col diavolo che potrebbe condurlo direttamente dall'Unione dei Villain. Stain del resto è un esperto in questo campo, e Deku ha già acconsentito a collaborare con Lady Nagant e Overhaul, due spietati omicidi.

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe una collaborazione tra Midoriya e Stain? La ritenete possibile? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che riceveremo le prime risposte nel capitolo 318 di My Hero Academia, in uscita domenica 27 giugno alle 18:00 su MangaPlus.