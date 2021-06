My Hero Academia 317: furia Deku nel nuovo, spettacolare capitolo, ora su MangaPlus

Il capitolo 317 di My Hero Academia è disponibile su MangaPlus, e mostra l'inatteso cambiamento di Deku. Dopo decine di capitoli passati a scegliere tra la strada dell'eroe e del vigilante, il protagonista sembra aver finalmente trovato la sua dimensione, e in questo nuovo appuntamento abbiamo scoperto come viene davvero visto dai cittadini.

Il capitolo 317 riprende con una riunione tra Pro Heroes, scampati per un soffio all'attentato del capitolo 316. L'esplosione della villa a Haibori Woods non ha mietuto vittime, ma ha comunque cancellato ogni possibile traccia che avrebbe potuto ricondurre gli eroi da All for One. Mt. Lady, Edgeshot, Endeavor, Hawks, Best Jeanist e Kamui Woods ne discutono, e viene rivelato che la situazione diventa più complessa ogni giorno che passa, anche per via dell'abbandono di molti poliziotti e Pro Heroes, tra cui Death Arms.

Mentre i Pro Heroes cercano un modo per proteggere la città e Deku, All Might scrive un messaggio a Hawks dicendogli che lui e Midoriya hanno già incontrato e catturato il secondo mercenario di All for One. Sorprendentemente, lo scontro sembra durato pochissimi istanti e Midoriya sembra aver letteralmente annichilito il suo avversario, che viene mostrato privo di sensi e avvolto dalle liane di Black Whip.

All Might chiede a Midroiya di rallentare il passo e riposarsi, ed è a questo punto che assistiamo al vero cambiamento del protagonista. Infuriato e frustrato per ciò che sta accadendo in Giappone, Deku chiede a All Might di non seguirlo più, dicendogli che ormai il suo potere è pari a quello massimo raggiunto dall'ex Simbolo della Pace.

Mentre Deku parte alla ricerca di nuovi indizi, dietro un muro è possibile scorgere Stain, pronto a tornare in scena dopo l'evasione di Tartarus. Intanto, nella notte, è possibile ascoltare i pensieri di alcuni cittadini, che discutono di un terrificante eroe che vigila sulla città. Un eroe che appare senza far rumore, con Quirk multipli, con dozzine di cicatrici nascoste dallo sporco e dal sangue, che nei momenti improvvisi appare per aiutare le persone in difficoltà. Questo eroe è Deku, che nell'ultima tavola viene ritratto sotto la pioggia come un vero vigilante, con il costume strappato e gli artigli di Black Whip che scorrono lungo il suo corpo.