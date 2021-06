My Hero Academia 317: il 'nuovo' Deku a colori fa impazzire il web

Le vicende di My Hero Academia si stanno addentrando in un contesto sempre più delicato dove l'ordine pubblico è seriamente compromesso e il ruolo degli eroi messo in discussione. Il peso di dover risolvere questa spiacevole situazione sta così cadendo sulle spalle di tutti, giovani aspiranti Hero compresi.

Kohei Horikoshi sta concentrando i suoi sforzi per delineare al meglio delle sue possibilità lo sviluppo psicologico di Deku che sta cambiando a vista d'occhio. Attraverso un capitolo straordinario, l'autore ha voluto ribadire la trasformazione di Midoriya che, spietato e forte ora quasi quanto All Might all'epoca, si sta lentamente allontanando da tutti. A poter contribuire ulteriormente alla sua crescita vi è anche Stain, uno dei villain che abbiamo conosciuto all'inizio della storia e dalla visione più particolare tra gli antagonisti.

L'obiettivo di Stain, infatti, è quella di aiutare i veri eroi e annientare quelli che non lo sono affatto, o almeno in accordo alla sua visione di Hero. Ad ogni modo, recentemente il consueto gruppo di hexamandle è voluto tornare alla carica con My Hero Academia per colorare una delle tavole più emblematiche del capitolo 317, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, in cui Deku ha appena sconfitto un nemico con lo sguardo spietato e gli abiti a brandelli, due aspetti che fanno di lui un eroe sotto mentite spoglie.

