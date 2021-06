My Hero Academia 317: un'oscurità che continua ad avanzare

Un eroe accorre sempre nel momento del bisogno, ma chi è che aiuta gli eroi? Di certo non la società, dato che ormai tutti stanno avendo sempre più sfiducia in quelli che un tempo erano i veri protagonisti di My Hero Academia. E le schermaglie con l'esercito dei villain non aiuta a restaurare un legame con la popolazione.

In questo contesto, Deku e gli altri eroi rimasti si muovono in un campo sempre più difficile. L'esplosione di My Hero Academia 316 non sembra però aver sconvolto più di tanto gli heroes. All'inizio del capitolo 317 del manga, in un magazzino in una zona completamente diversa, si sono riuniti alcuni eroi: Mt Lady, Hawks, Best Jeanist, Kamui, Edgeshot ed Endeavor.

Sono riusciti tutti a fuggire senza ferite, ma ora sono ancora di più nell'oscurità. Lady Nagant infatti non può ancora parlare ed è un miracolo che sia viva, i media si avvicinano sempre di più alla verità su Deku, sempre più eroi si dimettono e non si hanno ancora indizi concreti su All for One. La discussione verte anche sulla rivelazione del segreto di Deku alla società, ma Endeavor sembra in disaccordo perché non sarebbe conveniente per nessuna delle due fazioni. Quindi possono solo contare sul protagonista di My Hero Academia per ottenere informazioni.

Mentre Endeavor osserva il cellulare trovando una chiamata persa e un messaggio di Todoroki, anche Hawks riceve un messaggio importante da All Might. Questo ci porta alle scene finali di My Hero Academia 317, dove un Deku sempre più oscuro ha sconfitto un altro assassino in breve tempo. Il protagonista decide di staccarsi da All Might e proseguire da solo, mentre Stain osserva la scena nascosto. Sul finale, tutti iniziano a chiedersi chi sia questo eroe sempre coperto di sangue, fango e ferite e che accorre in aiuto di tutti, ma che all'apparenza non sembra proprio un eroe.

Deku è arrivato al limite massimo? Come continuerà la storia di Kohei Horikoshi?