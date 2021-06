My Hero Academia 317 spoiler e immagini: sangue e fango per una trasformazione completa

Non c'è più pace per i protagonisti di My Hero Academia che devono adeguarsi a un mondo in costante cambiamento, coadiuvato da strategie infime da parte di All for One. Il super villain sembra tenere, nonostante tutto, la società in scacco con gli eroi che non possono fare altro che inseguire e ancora inseguire, senza mai raggiungere la meta.

Con il pericoloso cliffhanger di My Hero Academia 316, ancora una volta sembra cambiare tutto per la fazione degli eroi. I primi spoiler di My Hero Academia 317, confermati con tanto di immagini disponibili in basso, rivelano cosa succederà dopo l'esplosione alla villa preparata da All for One.

Il titolo del capitolo è "Ferite, sangue e fango". La storia riprende lì da dove era stata lasciata, con gli eroi che sono riusciti miracolosamente a sfuggire all'esplosione. Ci sono vari suggerimenti proposti, tra cui la richiesta di ottenere altre informazioni da Lady Nagant, con la donna che però è ancora in coma. Edgeshot invece dice che forse è giunto il momento di rivelare dell'esistenza del One for All agli altri eroi dato che dovrebbero focalizzarsi sulla protezione di Deku.

Si aggiunge però una nuova defezione agli hero: Death Arms. L'uomo decide di abbandonare i panni dell'eroe, capendo di essere un semplice uomo. Finora ha continuato grazie alle acclamazioni della folla, ma una critica per lui è molto più forte degli applausi. In una pagina, discute la sua scelta mentre si toglie di dosso li suo costume. Tanti altri eroi si stanno dimettendo dal loro ruolo, con i media che ottengono informazioni e sembrano avvicinarsi sempre di più alla verità su Deku.

Mt. Lady chiede come mai All for One non abbia ancora rivelato l'esistenza del One for All, ed è Endeavor a risponderle che probabilmente il super villain ha altri piani in mente. Shoto intanto invia un messaggio al padre, ma prima che questi possa rispondere Hawks riceve un messaggio da All Might riguardante Deku.

Sembra che All for One abbia inviato un altro assassino che però è stato reso inoffensivo molto facilmente, e in una tavola si vede Deku che regge il villain con i suoi poteri. Il protagonista di My Hero Academia non riceve altre informazioni e decide comunque di allontanare All Might, dato che ormai è diventato in grado di usare il One for All al 100%. All Might cerca di bloccarlo ma non ci riesce, mentre vediamo il ritorno di Stain che sta osservando la scena.

Nell'ultima pagina, si commenta di un eroe che ha diversi quirk in suo possesso e che gira per le strade ricoperto di ferite, sangue e fango. Secondo molti però non assomiglia minimamente a un eroe. E l'ultima vignetta ci mostra un Deku ancora più oscuro di prima, notevolmente mutato dopo gli ultimi avvenimenti in My Hero Academia.