My Hero Academia 318 conferma un legame profondo tra due personaggi: il cliffhanger

Di teorie sul futuro di My Hero Academia se ne possono fare tante. Col manga che sta per raggiungere la sua conclusione, i nodi stanno pian piano venendo al pettine. Kohei Horikoshi ha inserito molti personaggi importanti e sta facendo in modo che tutte le trame convergano verso il finale. Ma col capitolo 318 sembra nascere un nuovo legame.

In realtà, qualche fan di My Hero Academia aveva già trovato qualche somiglianza di troppo tra Bakugo e l'ex portatore del One for All. Fin dalla sua prima apparizione, il personaggio ormai deceduto aveva suscitato dubbi tra i lettori, ma col capitolo 318 di My Hero Academia il mangaka Kohei Horikoshi sembra voler confermare questo legame profondo.

Mentre Deku cede alla folla, arriva Katsuki Bakugo che con un colpo sembra mettere KO Dictator. Soltanto che nella pagina finale Horikoshi decide di aggiungere non soltanto l'amico di infanzia di Deku ma anche, in una vignetta a parte che sembra voler rimarcare una certa somiglianza, anche l'ex possessore del One for All.

Questa regia delle tavole che li rende così vicini e in modo così intenzionale fa capire che dietro il cliffhanger di My Hero Academia 318 c'è di più. Soltanto con i futuri capitoli di My Hero Academia sapremo se è soltanto un legame mentale oppure se Bakugo e il secondo possessore sono effettivamente legati dal sangue.