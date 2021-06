My Hero Academia 318, data di uscita e teorie: è l'avvento dell'eroe oscuro?

Il ritmo di My Hero Academia è mutato radicalmente negli ultimi capitoli. Kohei Horikoshi ha lanciato l'arco finale del suo manga e sta portando quindi i protagonisti nell'ultima parte della loro storia. Per questo gli equilibri sono stati sconvolti e la psiche dei personaggi è mutata.

Izuku Midoriya ha affrontato Lady Nagant, battendola, ma è stato poi tratto in inganno dalla trappola di All for One. Il protagonista di My Hero Academia e gli altri eroi sono però riusciti a scappare con successo nel capitolo 317. Mentre i professionisti sono in riunione, Deku continua a muoversi e ad affrontare i vari nemici, ma il ragazzo è cambiato notevolmente. Tutti lo riconoscono come eroe, anche se dall'apparenza non lo sembra.

Il Deku oscuro verrà sicuramente approfondito in My Hero Academia 318, prossimo capitolo del manga di Horikoshi e che sembra voler lanciare un nuovo mini arco narrativo. Adesso che si è separato anche da All Might, il protagonista è completamente solo e sembra essere finito nel mirino di Stain. Il vecchio villain che fu già sconfitto dal ragazzo potrebbe tornare in battaglia per far notare a Deku quanto sia cambiato rispetto a prima.

Horikoshi potrebbe però regalare dei momenti anche con Uraraka e gli altri studenti della Yuei, rimasti ormai in disparte per troppo tempo. My Hero Academia 318 tornerà domenica 27 giugno 2021 su MangaPlus.