My Hero Academia 318: Deku e Bakugo e quella differenza con il capitolo 18

Il manga di My Hero Academia sta crescendo, settimana dopo settimana, di intensità e l'autore ci sta dando modo di conoscere nuovi aspetti dei protagonisti dopo il time-skip degli scorsi capitoli. Ad ogni modo, i problemi per gli eroi non provengono soltanto dal fronte nemico, ma anche soprattutto dalla loro fazione.

Mentre numerosi Hero abbandonano la professione dopo la fuga dal Tartaro a da altre numerose carceri, Deku è alle prese con un conflitto interiore che nei mesi si è rafforzato dopo i disordini di All For One. Midoriya sente il peso del One For All e la responsabilità di essere l'unico realmente in grado di fermare Shigaraki, la sua nemesi. Tuttavia, agendo in solitario Deku ha iniziato ad allontanarsi dal suo mentore e dai suoi cari, combattendo costantemente e senza dare il tempo al corpo di curare le ferite.

Nell'ultimo capitolo, in particolare, il protagonista viene salvato da Bakugo che appare alla sprovvista dall'alto e mettendo apparentemente ko il villain che aveva preso ostaggio dei cittadini. Questa è la seconda volta che Kacchan salva Deku in quanto la prima occasione è risalente al capitolo 18, ben 300 numeri fa. Kohei Horikoshi ha così voluto omaggiare i 300 numeri di differenza per mostrare anche i differenti sguardi dei protagonisti, che potete recuperare con il confronto in calce alla notizia, che sottolineano anche la maturità di Bakugo, sempre più consapevole del suo ruolo.

E voi, invece, cosa ne pensate di questi dettagli, è un omaggio al capitolo 18? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.