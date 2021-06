My Hero Academia 318 su MangaPlus: la forza di Deku e un ritorno tanto atteso

Il capitolo 318 di My Hero Academia è finalmente approdato su MangaPlus, e mostra quello che potrebbe essere il vero punto di svolta nel cambiamento di Deku. L'eroe ha recentemente iniziato a comportarsi da vigilante, ma un ritorno tanto atteso dai fan potrebbe convincerlo a tornare sui propri passi.

Il capitolo 318 si apre con Endeavor, l'eroe numero uno, mentre parla al telefono con Deku, ormai divenuto una sorta di vigilante temuto da alcuni cittadini dopo gli eventi di My Hero Academia 317. L'eroe chiede a Deku di rallentare e riposarsi, comunicandogli che una spedizione di eroi di altri paesi sta per arrivare in Giappone per aiutare a risolvere la crisi. Deku non ascolta le raccomandazioni di Endeavor né quelle degli ex possessori di One for All, che continuano a consigliargli di riposarsi e far guarire le ferite.

Dopo essere riuscito a salvare un gruppo di ragazzi da dei villain, Deku inizia a ragionare sullo stato degli eventi, e si pone l'obiettivo di fermare All for One per fare in modo che tutti possano tornare a sorridere. Il corpo dell'eroe, tuttavia, sembra non riuscire più a sostenere i danni, e Deku inizia lentamente a collassare al suolo.

Mente riposa, Deku viene assalito da Dictator, un villain evaso da Tartarus e ingaggiato da All for One. L'antagonista ha il potere di controllare le masse, e costringe dozzine di civili ad attaccare il protagonista con tubi di ferro, mazze e altre armi improvvisate. Per Deku si tratta di uno scontro diverso dal solito, sia perché non è nel pieno delle forze, sia perché non può scatenare tutto il suo potere contro degli innocenti.

Midoriya pensa ad un modo per colpire Dictator in modo da rompere il suo "incantesimo" sulle masse, ma costretto a difendersi dagli attacchi dei cittadini, non riesce a elaborare una strategia. Messo alle strette, Deku viene salvato all'ultimo istante da Bakugo, che è accorso in suo aiuto insieme agli altri studenti della 1-A. Bakugo colpisce in testa Dictator e lo mette KO, e il capitolo si conclude.

Tirando le somme, è ormai chiaro che il prossimo passo di Izuku Midoriya sarà quello di scegliere un percorso. O la strada da vigilante intrapresa finora, o la collaborazione con gli altri Pro Heroes e i suoi amici, accorsi in suo aiuto nel momento del bisogno. La decisione di Deku sarà svelata nel capitolo 319, in uscita l'11 luglio dopo la pausa.