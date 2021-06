My Hero Academia 318, non c'è più pace: Deku è alle strette?

Vinta una battaglia ad alta intensità, Izuku Midoriya continua ad aggirarsi tra le strade e città del mondo di My Hero Academia, sfruttando il suo quirk per captare i pericoli. Gli ultimi eventi però hanno segnato nettamente Deku, avvolgendolo in una nube oscura che non riesce a farlo placare.

Come andranno invece le cose in My Hero Academia 317? Ecco i contenuti del nuovo capitolo del manga di Kohei Horikoshi. Essendosi lasciato alle spalle All Might, Deku sembra ancora più alla ricerca di azione. Neanche le telefonate di Endeavor, che lo avvisa dell'arrivo di nuovi eroi da oltremare per riuscire a gestire la situazione, sembrano calmare il ragazzo.

Con un'aura oscura che incute timore anche ai civili, salva chiunque si trovi in difficoltà a causa dei villain, minori e non. Qualcuno lo scambia anche per un seguace di All for One dato che possiede numerosi quirk, ma Deku li rassicura anche se a malapena. Le sue sfide continuano nonostante la richiesta dei possessori precedenti del One for All di fermarsi un attimo. Soltanto il secondo possessore però è convinto delle azioni di Deku, dato che non c'è tempo di esitare in una situazione del genere.

Deku intanto ripensa ai suoi momenti passati e ai suoi amici, non prendendosi neanche il tempo di riprendersi dalle ferite subite e dagli sforzi delle battaglie. Vuole soltanto tornare a sorridere con loro, ma incontra la sua difficoltà più grande nei pressi della statua di All Might contro il villain Dictator, capace di manipolare le persone con il suo quirk.

Il protagonista di My Hero Academia non può quindi far male ai civili con i suoi poteri e non sembra trovare soluzioni alla situazione e, quando è circondato dalla folla e ormai sopraffatto mentalmente e fisicamente, un'esplosione arriva dal cielo colpendo Dictator. Bakugo arriva in soccorso dell'amico, avvisando gli altri di averlo finalmente trovato.

My Hero Academia sarà in pausa e non tornerà pertanto prima di due settimane su Weekly Shonen Jump.