My Hero Academia 319: amici, avversari e una scelta importante

My Hero Academia ha compiuto 7 anni. Tante storie, tanti personaggi e tanti legami si sono formati nei capitoli pubblicati su Weekly Shonen Jump per tutto questo tempo. E proprio quei legami vengono messi a dura prova dagli ultimi avvenimenti occorsi nel manga di Kohei Horikoshi.

Deku è in pericolo, ma un salvataggio a sorpresa di Bakugo ribalta le carte in tavola. I suoi amici non l'hanno lasciato a lavorare da solo e sono riusciti finalmente a raggiungerlo. Il capitolo 319 di My Hero Academia si apre con una pagina a colori che ci mostra la reazione degli studenti della 1-A alle lettere del loro compagno di classe pochi giorni dopo il suo abbandono.

Nella sala dell'istituto, il piano del gruppo è chiaro: approfittare del legame di Endeavor per ottenere una pista per ritrovare il loro compagno, senza abbandonarlo. Sfruttando anche il preside Nezu, gli studenti fanno valere le proprie ragioni e ottengono dall'eroe numero 1 il localizzatore del loro amico. Si torna poi nel presente, con Deku che stenta a rimanere in piedi, ma è deciso a continuare da solo. Dall'altra parte però Bakugo, Uraraka e Iida non si arrendono e fanno delle domande piuttosto specifiche all'eroe.

Tuttavia Midoriya si rialza ed è pronto a combattere con loro se necessario, con i suoi compagni che accettano la sfida. Ci sarà lo scontro tra gli studenti della 1-A in My Hero Academia 320?