My Hero Academia 319: Deku e Bakugo, un percorso diametralmente opposto

Grandi amici d'infanzia, Deku e Bakugo hanno da sempre condiviso la loro strada vero il professionismo. Il modo in cui i due personaggi si sono sviluppati, però, ha portato un intreccio inaspettato: i due si sono scambiati di ruolo nell'ultimo capitolo di My Hero Academia.

In passato, Deku era un piagnucolone. Privo di Quirk, credeva fermamente di poter diventare un eroe simile ad All Might. Quando un giorno incontrò finalmente il suo idolo, il suo sogno divenne realtà: Midoriya diventò l'erede di One For All.

Entrato al Liceo Yuei, sempre pronto ad aiutare e spronare i suoi compagni di classe, nel corso del suo primo anno di studi si è affermato come uno dei leader della Classe 1-A. Izuku ha ad esempio contribuito alla pace tra Shoto ed Endeavor, ha permesso a Iida di liberarsi dal fantasma di suo fratello ferito gravemente da Stain e ha spinto Uraraka verso la giusta motivazione.

Dalla guerra con il Fronte di Liberazione del Paranormale, però, Midoriya non è più lo stesso: si è allontanato dai suoi compagni di classe, rifiutando perfino l'aiuto di All Might. Deku ha agito così per proteggere i suoi amati, ma in questo modo ha perso il suo caratteristico sorriso, privandosi di tutto quello che aveva sempre desiderato.

Dall'altra faccia della medaglia, inizialmente Bakugo era capace solo di sbraitare in faccia ai suoi compagni e di far esplodere qualsiasi cosa senza pensare. Anche lui, però, è cambiato in maniera drastica da quei primi giorni allo Yuei.

Con il contributo di Best Jeanist, nell'arco dell'esercitazione congiunta ha dimostrato di essere un leader, fidandosi ciecamente dei suoi amici e aiutandoli nel momento del bisogno. Durante il tirocinio all'Agenzia di Endeavor ha poi capito il segreto della vera forza: l'amore verso il prossimo.

Nel capitolo 319 di My Hero Academia vediamo Bakugo ergersi come leader indiscusso della 1-A, spronando i suoi compagni un po' come faceva Deku. I due sembrano quasi essersi scambiati i ruoli: Midoriya è l'ombra di se stesso, mentre Bakugo si è rinnovato nello spirito. Nel frattempo, scopriamo cosa ha scritto Midoriya nella lettera a Bakugo.