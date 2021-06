My Hero Academia 319: una pausa e poi il ritorno in grande stile?

Le strade desolate, i palazzi che crollano, la paura che serpeggia tra i pochi civili che circolano in giro: è tutto questo che ha vissuto Deku negli ultimi mesi di My Hero Academia, dopo i nefasti eventi che hanno reso invivibile la società giapponese.

Adesso che All for One ha ufficialmente mandato tutti i suoi assassini a cercare Deku, il protagonista di My Hero Academia è in uno stato mentale ancora più esausto. I continui scontri e le responsabilità che avverte sulle spalle lo stanno portando sempre più lontano dai suoi amici, rendendolo quasi un eroe oscuro. Ma alla fine sembra che qualcuno arriverà a salvarlo.

My Hero Academia 318 ha fatto tornare Bakugo in un momento delicato per Deku, quando il giovane hero stava per essere sopraffatto dalla folla di civili controllati da Dictator. L'intervento di Bakugo sembra aver avuto il suo effetto, basterà? Lo sapremo in My Hero Academia 319 che, con il nuovo incontro tra i due amici d'infanzia, potrebbe mostrare i cambiamenti sia dell'uno che dell'altro. Non sarebbe improponibile neanche un ritorno alla Yuei dove, dopo tanti mesi, Deku potrà riabbracciare sua madre e i suoi compagni di classe. Riuscirà a togliersi un po' di peso dalle spalle?

My Hero Academia sarà in pausa per una settimana, pertanto il capitolo 319 arriverà su MangaPlus domenica 11 luglio 2021.