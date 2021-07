My Hero Academia 319 fa risaltare tutta la determinazione di Ochako Uraraka

Con gli ultimi capitoli di My Hero Academia, Deku si è isolato molto. Il protagonista del manga ha deciso di portare tutto il peso sulle sue spalle, nel tentativo di far tornare il Giappone alla normalità quanto prima possibile, anche a costo di sfinirsi. Rifiutando tutti gli aiuti, continua nella sua personale battaglia contro i villain.

Però Kohei Horikoshi l'aveva detto: fate attenzione a Ochako Uraraka. La ragazza ultimamente è stata molto lontana dai riflettori di My Hero Academia, lasciando spazio soltanto al protagonista. Eppure è bastato un capitolo per rimetterla al centro dell'attenzione.

Ormai determinata a diventare un'eroina che possa salvare i suoi colleghi in primis, come rivelò durante la quinta battaglia tra la 1-A e la 1-B, nel capitolo 319 di My Hero Academia Uraraka è tornata col botto. È stata lei infatti a suggerire a tutti di intraprendere un'azione più forte, mettendo alle strette Endeavor e sfruttando il suo rapporto con la Yuei. Nel flashback, una tavola sottolinea tutta la determinazione di Uraraka, che si ripete anche qualche pagina dopo.

Di fronte a Deku, nelle ultime pagine del capitolo, è una di coloro che tenta di parlare col suo compagno di classe ed è anche una dei tre a fare un passo avanti per sfidare il protagonista. Sarà quindi uno degli avversari di Deku nel prossimo capitolo, basterà la sua determinazione?