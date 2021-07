My Hero Academia 319 spoiler e immagini: chi salverà l'eroe da se stesso?

Con una settimana di pausa per My Hero Academia, che ha quindi ritardato l'uscita del capitolo 319 su Weekly Shonen Jump e MangaPlus, c'è stato un attimo di rifiatamento. La storia è entrata infatti in una spirale oscura che avvinghia il protagonista Izuku Midoriya, quasi senza via d'uscita dalla situazione della società e dalle sue responsabilità.

La crisi stava per travolgerlo vista la battaglia con Dictator, ma l'arrivo all'ultimo di Katsuki Bakugo ha forse segnato il salvataggio per il giovane eroe. Gli spoiler di My Hero Academia 319 ci raccontano i nuovi eventi previsti da Kohei Horikoshi per il manga, con tanto di immagini disponibili nei tweet in basso.

Il capitolo si apre con una pagina a colori dedicata agli studenti della 1-A, con Bakugo che strappa la lettera lasciata da Deku, rifiutando il suo modo di fare. Assistiamo quindi ad alcune scene passate, con gli studenti della classe di Midoriya che non si arrendono e trovano il modo per rintracciarlo. Approfittano infatti dell'arrivo di Endeavor alla Yuei e, durante il discorso col preside Nezu, ottengono il localizzatore che tiene traccia dei movimenti di Deku.

Nel presente, Dictator è sconfitto e i civili sono stati salvati. Tutta la classe della 1-A è davanti al loro compagno di classe, con Bakugo che gli pone delle domande ben precise. Deku però sembra rifiutarsi di tornare alla Yuei e per questo Bakugo, Uraraka e Iida fanno un passo avanti, quasi con l'impressione di volerlo affrontare fisicamente. Il capitolo 319 di My Hero Academia si chiude così, sarà una battaglia tra giovani heroes?