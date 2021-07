My Hero Academia 319 e il super cliffhanger: Deku sempre più vigilante, è uno contro tutti

Dopo un'interminabile settimana di pausa, My Hero Academia è finalmente tornato con l'attesissimo capitolo 319, lasciandoci - purtroppo - con un colpo di scena ancora più grande di quello visto due settimane fa. Cosa sta succedendo a Midoriya? E qual è l'obiettivo degli studenti della 1-A? Scopriamolo insieme.

Il capitolo 319 inizia al Liceo Yuei, con gli studenti radunati per discutere del caso Midoriya. Deku ha abbandonato il liceo di notte lasciando solo una lettera, confessando il suo legame con All Might ed etichettandosi come un pericolo per tutti i suoi amici. All for One del resto ha sguinzagliato decine di mercenari a caccia del possessore di One for All, e Deku temeva che restando nei pressi del dormitorio avrebbe potuto mettere in pericolo tutti gli studenti.

Bakugo, Todoroki, Iida e Uraraka prendono l'iniziativa, criticando il comportamento egoista di Deku e proponendo un piano per "salvarlo da sé stesso". La 1-A organizza un incontro nell'ufficio del Preside Nezu insieme ad Endeavor, e dopo aver spiegato all'eroe numero uno che lasciar agire Midoriya da solo porterà solamente alla sua morte, riesce ad ottenere un indirizzo GPS. La localizzazione permette agli studenti di trovare Deku e salvargli la vita nello scontro con Dictator, nell'ultima scena del capitolo 318.

Dopo aver catturato Dictator e salvato i cittadini, i diciannove studenti della 1-A possono finalmente confrontarsi con Midoriya, che si rialza lentamente da terra. Dopo aver scoperto che i suoi compagni sono tornati per aiutarlo, Deku risponde solo di "stare bene" e li invita ad allontanarsi da lui, ma Bakugo provoca l'amico definendolo come una brutta copia di All Might, e dicendogli che nel suo volto non vede il sorriso dell'eroe numero uno. Deku ragiona sulle parole dell'amico, ma dopo essersi rialzato risponde che "l'unica cosa che serve per andare avanti sono i sorrisi delle persone che ha salvato", e scatena il potere di One for All.



Il protagonista è ansioso di riprendere la caccia a All for One e intima ai suoi ex compagni di levarsi di mezzo, ma Bakugo, Iida e Uraraka sono convinti di poterlo fermare, e si preparano al combattimento. My Hero Academia 320 debutterà il 18 luglio è metterà in scena una delle battaglie più inaspettate di sempre: il vigilante Izuku Midoriya contro la classe 1-A.