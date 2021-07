My Hero Academia 319 traccia la via per un folle team-up: Deku si alleerà con un villain?

Izuku Midoriya è diventato letteralmente indecifrabile dall'inizio dell'atto finale di My Hero Academia, e il capitolo 319 del manga ha sottolineato ancora una volta come il protagonista sia davvero pronto a tutto pur di compiere la propria missione. Ma quanto in là può davvero spingersi Deku? Secondo i fan, abbastanza da allearsi con un vero e proprio mostro.

Come sicuramente ricorderete, nel capitolo 317 di My Hero Academia abbiamo visto il ritorno di Stain, il killer di eroi, responsabile dell'omicidio di innumerevoli di Pro Heroes e dell'infortunio del fratello di Iida. Stain sta pedinando Deku sin dalla separazione con All Might, e considerando come si è concluso il capitolo 319, l'antieroe potrebbe essere pronto ad intervenire.

Nel caso in cui aveste bisogno di rinfrescarvi la memoria, il capitolo 319 si conclude con Deku pronto a scontrarsi con l'intera classe 1-A, intenzionata a riportare il protagonista al Liceo Yuei. Bakugo, Iida, Uraraka e gli altri sanno per certo che Deku non sentirà ragioni, e credono che l'unico modo per riportarlo a casa sia stremandolo in combattimento. Deku è in pessime condizioni a causa dello scontro con Lady Nagant e degli altri mercenari di All for One, ma sembra comunque pronto a combattere i suoi amici.

In questa situazione, è davvero difficile immaginare che Deku possa sconfiggere ben diciannove avversari, e a meno che l'ultimo Quirk nascosto di One for All non permetta al protagonista di abbandonare la scena alla velocità della luce, sembra proprio che lo scontro sia destinato a concludersi con una sconfitta per Deku. Questo, ovviamente, solo nel caso in cui Stain non decidesse di intervenire.

Al momento nessuno ha idea di quali siano i piani di Stain. L'assassino di eroi potrebbe essere sulle tracce di All Might, ma considerando il suo interesse verso Midoriya e il comportamento da vigilante del protagonista, è molto più probabile che stia continuando a pedinare il suo pupillo. Midoriya oltretutto è a corto di un mentore, e se c'è un individuo in grado di rintracciare All for One, allora quello è sicuramente un killer esperto e silenzioso come Stain.

Secondo qualche fan Midoriya potrebbe essere salvato da Stain ed allearsi con lui, mentre secondo altri i due potrebbero incontrarsi poco dopo la fuga del protagonista, ma una cosa certa: la possibilità di un team-up esiste, e il capitolo 320 in uscita domenica 18 luglio potrebbe darci ulteriori certezze.