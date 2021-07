My Hero Academia 320: arriva uno scontro inaspettato e incredibile, chi è il più forte?

Domani, giovedì 15 luglio, inizieranno a circolare in rete i primi spoiler di My Hero Academia 320, il nuovo capitolo del manga più chiacchierato degli ultimi mesi. In attesa di scoprire cosa succederà, analizziamo la situazione attuale, cercando di capire chi potrebbe vincere lo scontro più inaspettato e atteso del nuovo arco narrativo.

Come ben sappiamo, il capitolo 319 di My Hero Academia si è concluso con un grande cliffhanger, ovvero con Izuku Midoriya pronto a combattere i suoi ex compagni di classe. La situazione nel mondo fittizio di Horikoshi è ormai ingestibile, con strade vuote, criminali che attaccano cittadini a vista ed eroi che continuano a rassegnare le dimissioni, e in questo contesto Deku pensa di essere l'unico in grado di rimettere a posto le cose.

Dopo aver abbandonato il Liceo Yuei per diventare un vigilante, Deku ha sbloccato quasi tutti i poteri latenti del suo Quirk, riuscendo a sconfiggere villain temibili del calibro di Muscular e Lady Nagant e raggiungendo un potere pari a quello di All Might. Ora però i suoi compagni di classe sono tornati per riportarlo sulla retta via, lontano dai vicoli e dal lavoro da vigilante, e sanno che per convincere Deku a ragionare devono innanzitutto dimostrargli che non può fare tutto da solo.

Nel capitolo 320 Izuku Midoriya affronterà diciannove aspiranti eroi, ovvero tutti i componenti della classe 1-A, compresi Bakugo, Todoroki, Uraraka e Iida, con l'obiettivo di dimostrare a tutti di essere in grado di gestire la situazione. Deku non vuole che uno dei suoi compagni venga ferito da All for One o da uno dei suoi mercenari, quindi al momento la priorità è sconfiggerli e allontanarsi, per poi riprendere la caccia al villain. Ma chi è il più forte in questo momento? Deku è davvero in grado di vincere una battaglia di questo tipo? Proviamo a ragionarci.

Innanzitutto è bene ricordare che fino ad oggi Horikoshi ci ha mostrato solo due scontri simili, quelli in cui la Classe 1-A ha sfidato - in un tutti contro uno - All Might e Lemillion. Nell'OVA di My Hero Academia All Might viene sconfitto, mentre Lemillion riesce facilmente a sottomettere l'intera classe 1-A durante il loro primo scontro, sebbene non fossero presenti Bakugo e Todoroki. Con Deku, tuttavia, la situazione è diversa, visto che a differenza dei suoi due amici e mentori il protagonista possiede un totale di sei Quirk.

Midoriya al momento è ferito, ma nella classe 1-A non esiste un avversario che possa sconfiggerlo in uno scontro singolo, visto che Danger Sense e Float sono più che sufficienti per respingere gli attacchi di qualsiasi suo ex compagno. La situazione si complica in un diciannove contro uno, visto che Bakugo e Todoroki hanno già dimostrato di essere ai livelli dei Pro Heroes, ma Deku può contare su rapidità e forza fisica senza pari, e ad una forza mentale mostruosa.

Come si concluderà dunque la sfida? L'ipotesi più probabile è che Deku non riesca a respingere tutti gli attacchi dei compagni e che si allontani, o che Stain - che sappiamo essere sulle tracce dell'eroe - intervenga per salvarlo e impedirgli di tornare sulla retta via. In questo momento è praticamente impossibile che Deku riesca a mettere KO un gruppo così folto di eroi, ma Smokescreen e Float potrebbero essere sufficienti per permettere al protagonista di abbandonare la scena.

Naturalmente esiste sempre la possibilità della sconfitta, ma è sinceramente difficile pensare che Deku possa perdere il secondo scontro di fila con Bakugo, e un ritorno al Liceo Yuei in questo momento renderebbe inutili tutti gli sforzi compiuti da Midoriya nell'ultimo arco narrativo. Una vittoria con Deku in queste condizioni è ancora più improbabile, ma è bene ricordare che alla fine dei conti sono solo sei o sette gli eroi della 1-A che rappresentano un vero pericolo, e Deku si è gia rivelato all'altezza di compiti impossibili.

E voi cosa ne pensate? Tifate per Midoriya o per la 1-A? Fatecelo sapere nei commenti, e non dimenticate che il capitolo 320 di My Hero Academia sarà disponibile gratuitamente su MangaPlus domenica 18 luglio, alle 18:00 in punto.