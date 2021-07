My Hero Academia 320, data di uscita e previsioni: una battaglia per salvarlo

Il ruolo di eroe numero uno non è facile. Bisogna caricarsi tutto sulle spalle, reggere le aspettative e andare a combattere a ogni costo, anche strisciando. Dopo All Might, che ha combattuto per anni nonostante le sue condizioni fisiche precarie, anche il protagonista di My Hero Academia sta provando una sensazione del genere.

Dopo la vittoria contro Lady Nagant, Deku sembra non aver trovato più pace tra voglia di trovare indizi su All for One e i continui assalti di villain e sicari. Liberandosi anche di All Might, il protagonista di My Hero Academia si è isolato completamente, andando avanti soltanto con la voglia di liberare in fretta la società dalla piaga del super villain. Ma così si sta autodistruggendo e soltanto il salvataggio di My Hero Academia 319 ha fermato questa spirale nefasta.

Cosa succederà in My Hero Academia 320? Deku si è ritrovato di fronte i suoi compagni di classe alla Yuei che sembrano intenzionati a bloccarlo. Iida, Bakugo e Uraraka hanno fatto un passo avanti e sembrano decisi a sfidare il loro amico nel tentativo di fermarlo e verosimilmente saranno proprio loro a dare inizio allo scontro. Piano piano però si aggiungeranno anche gli altri ragazzi della sezione, dando fondo a tutte le loro abilità per sfinire Deku.

Il ragazzo, dal canto suo, userà tutti i suoi nuovi quirk di cui la classe non è a conoscenza. Lo scontro durerà tutto il capitolo? Probabile, e si concluderà con la sconfitta di Deku, forse grazie a un attacco di Bakugo. Basterà per far rinsavire il protagonista?

My Hero Academia 320 arriverà su MangaPlus domenica 18 luglio 2021 in inglese e spagnolo e riceverà anche una pagina a colori per festeggiare l'anniversario.