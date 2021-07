My Hero Academia 320: le dolci parole di Tsuyu Asui

Arrivato da poche ore su MangaPlus, la piattaforma che permette di leggere i capitoli più recenti delle opere serializzate da Shuehisha, My Hero Academia 320 ha proseguito la toccante battaglia tra Deku e i suoi ormai ex compagni di classe.

Per proteggerli dalle mire dei villain, che puntano al suo One For All, Deku si è allontanato dal Liceo Yuei. Ma non solo, con il passare del tempo, Midoriya ha deciso di abbandonare chiunque, persino All Might. L'erede del Simbolo della Pace sta cercando in tutti i modi di fermare All For One e difendere i suoi cari, ma così facendo sta distruggendo se stesso e la sua personalità.

Negli ultimi capitoli, infatti, abbiamo visto un Deku logoro, privo del suo tipico sorriso e della luce nei suoi occhi; è l'ombra di se stesso. I suoi amici, però, nel frattempo non hanno mollato e dopo diversi tentativi lo hanno finalmente rintracciato.

In My Hero Academia 320 tutta la Classe 1-A, guidata da Bakugo, si ritrova intorno a Deku, che però non intende ascoltare nessuna ragione. Per riportarlo allo U.A. Highschool, gli aspiranti eroi sono pronti a metterlo a terra e costringerlo con la forza.

Nonostante la stanchezza, Izuku riesce a tenere testa ai suoi amici in un epico uno contro tutti. Uno a uno, gli studenti della Classe 1-A provano a convincerlo prima a parole, e poi con la forza. Ma è tutto inutile, Midoriya non ne vuole assolutamente sapere.

Nelle ultime vignette del capitolo è Tsuyu Asui a fare il suo disperato tentativo. "Non intendo più piangere e deprimermi. Perché tu per me sei importante. Tu sei mio amico, e quando siamo spaventati, tremiamo insieme. Quando i tempi si fanno duri, piangiamo assieme. Perciò se credi diventare un supereroe dei fumetti, allora la Classe 1-A non ti permetterà di vivere questa fantasia da solo".

Le toccanti parole di Asui riecheggiano nell'aria, ma saranno bastate per far riflettere Deku? Horikoshi si prende una pausa di una settimana! Ecco la data di uscita di My Hero Academia 321.