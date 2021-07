My Hero Academia 320: i ricordi della Classe 1-A e il valore di Midoriya

Dopo svariati capitoli d'assenza, gli aspiranti eroi della Classe 1-A hanno fatto il loro ritorno in scena. Abbandonati dal loro amico Midoriya, il quale sta cercando in tutti i modi di salvarli dai villain, Bakugo, Ochaco, Iida, Shoto e gli altri sono finalmente riusciti a rintracciarlo. Ecco il loro incontro in My Hero Academia 320.

Il Fronte di Liberazione del Paranormale punta unicamente al One For All e farebbe di tutto per impossessarsene. Avendo certezza di ciò, Deku ha dato una svolta alla propria vita, abbandonando i suoi compagni di classe e persino il proprio mentore, All Might. Questo fardello sulle spalle, però, lo ha portato a diventare l'ombra di se stesso, un essere oscuro.

Tuttavia, in My Hero Academia capitolo 320 finalmente i ragazzi della Classe 1-A riescono a incontrare il loro amico. Quando provano a convincerlo a tornare allo Yuei, Midoriya li allontana, affermando di star bene e di non aver bisogno di aiuto. Per farlo tornare alla ragione, Bakugo guida i suoi compagni in un'inaspettata lotta tutti contro uno.

Uno dopo l'altro, gli studenti della 1-A si lanciano all'attacco, provando a convincere Izuku prima con la forza, e poi a parole. Il primo a colpire è Koji, il quale, mentre uno stormo di uccellini parte all'attacco, suggerisce all'amico di poter tornare allo Yuei, il Preside è pronto ad accoglierlo.

Successivamente è Sero a prendere la palla al balzo, ricordando i tempi in cui aiutò Deku a controllare il Black Whip. Subito dopo, è il turno di Jiro, la quale ricorda di quando Midoriya la aiutò durante il Festival Scolastico.

A convincere l'erede di All Might troviamo poi Ojiro, Sato e Yaoyorozu. Nessuna parola, però, sembra sortire effetto, nemmeno quelle tenere pronunciate da Kaminari. "Il One For All è molto importante, ma tua hai qualcosa di ancora più importante. Io e te non abbiamo molto in comune, ma siamo comunque amici".

Al termine del capitolo 320 di My Hero Academia, sono Tokoyami, Shoji e Asui ad attaccare e a parlare con Deku. Ancora una volta, però, Miidoriya sfugge ai loro pensieri. In My Hero Academia 321 sarà la volta di Iida, Shoto, Uraraka e Bakugo, le persone più legate a lui.