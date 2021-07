My Hero Academia 320 spoiler e immagini: una lotta senza quartiere e un cuore a pezzi

La determinazione di Uraraka e del resto della 1-A sembra aver raccolto i frutti sperati: ora tocca a loro caricarsi del futuro di My Hero Academia. Ma davanti a loro c'è comunque un ostacolo arduo da superare. Vediamo gli spoiler e le immagini di My Hero Academia 320.

Si prosegue dagli eventi di My Hero Academia 319, con tutta la classe 1-A davanti al loro compagno di classe fuggito dalla Yuei. Il titolo di My Hero Academia 320 non lascia dubbi, è "La classe 1-A VS Deku", e tutto inizia con Bakugo che inizia a prendere in giro Deku, dicendogli che già sanno tutti che ha più quirk a disposizione. Deku li ringrazia per essere venuti per lui e prova subito a fuggire usando il muro di fumo. Uraraka riconosce la tecnica del sesto possessore del One for All, mentre Bakugo usa una nuova mossa per spazzare via il fumo.

Deku ora è visibile a tutti e Koda prova a parlargli, facendogli sapere che può tornare alla Yuei quando vuole. Tuttavia Deku lo ignora e prova a fuggire con il Black Whip, ma a questo punto è Sero che lo blocca con i suoi nastri, dicendosi già pronto per ciò che sarebbe capitato. In aria, è Jiro poi che attacca Deku, dicendogli che è stata davvero felice di aver potuto organizzare il festival culturale con lui. Poi è il turno di Ojiro che lo cattura con la sua coda, ricordandogli del momento in cui lo aveva aiutato contro Shinso e dicendogli che non è giusto che sia solo lui a ferirsi e a sopportare tutto.

Deku, ascoltando quelle cose, risponde che non può tornare perché All for One prenderebbe la Yuei di mira. In quell'istante, Deku cambia espressione e si libera dalla coda e prova a riscappare, ma stavolta è Tokoyami a colpirlo con Dark Shadow. Mentre Sato afferra Ojiro e ricorda all'amico di Eri, arriva poi Momo Yaoyorozu che crea un macchinario per bloccare il protagonista di My Hero Academia. La prigionia però dura poco, con Deku che si libera subito e affronta Kaminari, il quale lo ritiene comunque un amico nonostante gli interessi diversi. Shouji compare all'improvviso bloccando Deku con un nastro creato da Yaoyorozu, e viene poi affiancato da Tokoyami che usa una nuova tecnica.

Midoriya è immobilizzato ma lancia un urlo e si libera dalla tecnica, ma in quel momento la sua maschera si distrugge, rivelando un volto in lacrime. Deku li ringrazia per preoccuparsi per lui, quindi chiede di capire la situazione e di lasciarlo da solo. Todoroki però che dovrebbe condividere quel fardello con tutti, bloccandolo con un attacco di ghiaccio ad ampia portata. Alla fine è Tsuyu che interviene, dicendosi stanca di piangere e sentirsi inutile. Se per Deku è necessario sentirsi come i supereroi dei fumetti, allora la classe 1-A sarà al suo fianco.

My Hero Academia sarà in pausa la prossima settimana per il calendario estivo di Weekly Shonen Jump.