My Hero Academia 321: una battaglia di sudore e lacrime

Mentre si prepara a uscire in Giappone il volume 31 di My Hero Academia ad agosto, i capitoli del manga pubblicati su Weekly Shonen Jump sono più avanti.

La classe 1-A si sta dando da fare per riportare Deku a casa, alla Yuei, in modo tale da combattere tutti insieme la guerra contro All for One. Il giovane protagonista di My Hero Academia non ne vuole però sapere e ha affrontato Kaminari, Yaoyorozu, Tokoyami e altri ragazzi della sua sezione, liberandosi dalle loro tecniche. Il muro di ghiaccio di Todoroki e le parole di Tsuyu Asui ci hanno proiettato però nell'ultima fase di questo scontro, narrato in My Hero Academia 321.

Ancora una volta la 1-A non vuole lasciar andare il compagno di classe e, tra azioni e parole, cercano di trattenerlo. Prima Todoroki, poi Asui e Mineta, passando per Uraraka e una combo di attacchi della ragazza con Todoroki, Bakugo, Uraraka, Ashido e Iida. Proprio quest'ultima riesce a permettere a Iida di raggiungere in aria Deku che stava scappando grazie alle sue abilità. Il capoclasse prende il suo amico per mano e gli ricorda le parole recitate nella battaglia contro Stain. Deku è in lacrime nel finale di My Hero Academia 321, intitolato "Dalla classe 1-A a One for All". Riusciranno a portare a casa Deku?