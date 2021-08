My Hero Academia 321: il drammatico appello di Midoriya

Questo atto finale di My Hero Academia è per Izuku Midoriya una strada difficile e irta di ostacoli. Tutto è cominciato quando, dopo la feroce guerra con i villain, si è reso conto di essere probabilmente l'ultimo detentore di One For All, l'ultima possibilità per battere Tomura Shigaraki e All For One.

Con questo grande fardello sulle spalle, replicando quanto fece All Might con Sir Nighteye, Deku si è allontanato da tutti i suoi amici della Classe 1-A, dagli eroi professionisti con cui si era accordato e persino dal suo mentore, la sua fonte d'ispirazione.

Midoriya è però ora arrivato a un punto di rottura, un punto dal quale solamente i suoi compagni possono salvarlo. Nonostante il loro disperato tentativo, però, Deku non ne vuole sapere e rifiuta il loro aiuto.

Mentre combatte i suoi amici, i quali stanno utilizzando la forza per poterlo aiutare, l'erede del Simbolo della Pace riflette sulle parole che udì nel momento di passaggio di consegne con All Might. "È il tuo turno".



Con questa frase in mente, Midoriya non intende lasciare spazio agli altri aspiranti eroi. D'altronde è "il suo turno", e non quello degli altri. Il peso deve gravare solo ed esclusivamente sulle sue spalle, e non su quelle di persone che non c'entrano nulla con l'eterna battaglia tra One For All e All For One.

Mineta è nel trend per un probabile errore di traduzione in My Hero Academia 321. VI lasciamo a data di uscita e teorie su My Hero Academia 322.