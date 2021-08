My Hero Academia 321 su MangaPlus: un capitolo breve e ricco d'emozioni, cosa farà Deku?

Dopo una interminabile settimana di stop, My Hero Academia è tornato con il capitolo 321, raccontando il prosieguo dell'incredibile battaglia con protagonista Deku. Come si sarà evoluto lo scontro? E come si concluderà questo inaspettato confronto tra eroi? Scopriamolo insieme.

Il capitolo 321 si apre con Kirishima e Aoyama, raggiunti da Endeavor subito dopo la cattura di Dictator. La 1-A è riuscita a sconfiggere il villain mentre questo stava per avere la meglio su Midoriya, e ora, mentre la classe si confronta Izuku per cercare di fermare la sua caccia solitaria a All for One, i due aspiranti eroi sono stati incaricati dell'arresto del pericoloso mercenario. Kirishima vorrebbe parlare direttamente Deku, ma capisce che al momento la cattura del villain ha la priorità.

A pochi isolati di distanza, Deku si libera dal muro di ghiaccio di Todoroki, e utilizza il One for All per allontanarsi ed evitare di rispondere ai colpi degli ex compagni. Todoroki, Tsuyu Asui, Mineta e gli altri membri della 1-A cercano di convincere Deku a unire le forze, ma il protagonista risponde dicendo che "nessuno di loro è all'altezza di un compito simile", e si libera della presa di Mineta colpendolo con Blackwhip.

Mentre Deku si allontana, la 1-A ricorre ad un asso della manica: la stessa rampa di ghiaccio con cui Todoroki, Iida, Deku e Kirishima avevano salvato Bakugo durante l'incidente di Kamino. Todoroki crea la rampa e Bakugo, nonostante voglia disperatamente parlare con Deku, capisce che l'unica persona in grado di convincerlo a desistere è Iida, che proprio grazie al Quirk del compagno riesce a raggiungere Midoriya e ad afferrargli la mano.

Bakugo emula quindi il gesto che Midoriya fece a Kamino, quando affidò la salvezza del compagno a Kirishima invece di intervenire direttamente. Ora Iida e Deku sono insieme, e non ci resta che attendere una settimana per scoprire se il rappresentante della 1-A riuscirà a convincere il compagno a tornare a casa.

E voi cosa ne pensate? Iida riuscirà a convincere Deku a desistere? Fatecelo sapere la vostra opinione nei commenti, e non dimenticate che il capitolo 322 di My Hero Academia sarà disponibile gratuitamente su MangaPlus domenica 9 agosto, alle 17:00 in punto.