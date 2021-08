My Hero Academia 321 e il parallelismo con Kamino: l'analisi del brillante piano della 1-A

Il capitolo 321 di My Hero Academia è disponibile da ormai qualche giorno, ed è dalla sua pubblicazione che i fan non smettono di chiedersi come risponderà Izuku Midoriya agli ultimi avvenimenti. In attesa del capitolo 322, però, possiamo iniziare ad analizzare l'accaduto, che tra l'altro sembra presentare diverse similarità con l'operazione di Kamino.

Nel capitolo 320 di My Hero Academia abbiamo assistito alla prima parte dello scontro tra Deku e la classe 1-A, conclusosi con una sonora sconfitta per Deku, fisicamente distrutto dopo i recenti scontri con i mercenari di All for One e non intenzionato a combattere i suoi amici. Nel capitolo 321, però, Deku riesce ad avere momentaneamente la meglio e a sfruttare One for All per fuggire, fino a quando la 1-A non decide di ricorrere ad un piano segreto.

Il piano della 1-A è lo stesso ideato da Midoriya durante l'incidente di Kamino, quando Kirishima, Iida, Todoroki e lo stesso Deku decisero di intervenire per salvare Bakugo dalle grinfie di All for One. Nel capitolo 321 Todoroki crea nuovamente una rampa di ghiaccio, e Bakugo utilizza il suo potere per lanciarsi insieme a Iida, con il supporto di Mina Ashido e Uraraka.

Mentre Bakugo e Iida stanno per raggiungere Deku, il primo pensa a quanto vorrebbe parlare con il suo amico/rivale, ma proprio come Deku a Kamino, capisce che in questo caso non può essere lui a risolvere la situazione. Bakugo decide quindi di affidarsi a Iida come Deku tempo prima si affidò a Kirishima, rinunciando al suo desiderio personale pur di riuscire a portare a termine il suo compito. Questa scelta sottolinea la grande maturità della 1-A e la crescita personale di Bakugo, che ormai ha capito che anche l'eroe più forte ha bisogno di affidarsi agli altri.

My Hero Academia tornerà l'8 agosto con il capitolo 322, prima di andare nuovamente in pausa. Tra pochi giorni, però, scopriremo quale sarà la risposta di Izuku Midoriya, e vedremo se anche in questo caso il piano si rivelerà vincente.