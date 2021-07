My Hero Academia 321, la fine dello scontro? Data di uscita e teorie del prossimo capitolo

Molto spesso non sono necessarie solo le parole, ma anche i fatti. Ed è per questo che la classe 1-A della Yuei si è accollata un compito gravoso ma che va risolto a ogni costo. Gli ultimi capitoli di My Hero Academia si sono infatti incentrati intorno a un evento in particolare.

Quasi schiacciato dal peso del proprio fardello, Izuku Midoriya sta cadendo a pezzi fisicamente e mentalmente. Senza riposarsi mai, salta di città in città per fermare i villain in circolazione, ma uno di questi lo aveva portato al limite. Solo l'intervento di Bakugo alla fine di My Hero Academia 318 aveva sventato il peggio. È iniziato però poi lo scontro tra i ragazzi della 1-A e Deku, che sembra non volerne proprio sapere di riposarsi e tornare indietro alla Yuei, in modo da non mettere un bersaglio sulla schiena dei suoi amici.

La prima parte dello scontro ha visto coinvolti molti dei ragazzi della 1-A. Cosa succederà in My Hero Academia 321? Considerate le persone coinvolte finora negli attacchi, è inevitabile che sarà l'altra classe a mettersi in mostra nel prossimo capitolo. La prima sarà Asui, che si è presentata nell'ultima vignetta dello scorso capitolo. Ci saranno poi Aoyama, Hagakure ma soprattutto i tre che hanno affrontato Deku a viso aperto: Uraraka, Bakugo e Iida. La battaglia giungerà al climax ed è altamente probabile che saranno loro tre a sferrare il colpo finale al loro compagno di classe. Si concluderà così questa minisaga di My Hero Academia?

Il capitolo 321 di My Hero Academia sarà pubblicato il primo agosto 2021 su MangaPlus in inglese spagnolo. La settimana di pausa è dovuta a uno stop di Weekly Shonen Jump in vista delle Olimpiadi di Tokyo.