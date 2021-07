My Hero Academia 321 spoiler: una copertina per celebrare

I sentimenti della 1-A sono più forti della situazione attuale, così tutti i ragazzi della Yuei si sono messi in gioco. Il loro piano ha preso corpo negli ultimi capitoli di My Hero Academia, riusciranno a portarlo a termine?

Per il momento Deku sembra essere ancora troppo forte per loro, con il protagonista di My Hero Academia che si libera con abbastanza facilità da ogni attacco, eppure sembra soffrire molto sul piano psicologico, considerato che non può attaccare e che deve vedere i volti dei suoi amici a ogni metro. Gli spoiler di My Hero Academia 321 ci mostrano il prosieguo di questo scontro che sembra non volere ancora finire.

L'apertura è dedicata al film in uscita in Giappone My Hero Academia: World Heroes Mission con Deku che indossa il nuovo costume nero e verde. Il capitolo invece vede Endeavor arrivare sulla scena e ricevere da Kaminari, Toru e Aoyama un Dictator svenuto. Hawks pensa che dovrebbe essere Best Jeanist a occuparsi della situazione, ma Endeavor dice di fidarsi dei ragazzi.

Intanto si torna allo scontro con Deku, con Todoroki che si arrabbia con lui dicendogli che non si conoscono i piani di All for One e che potrebbe benissimo attaccare la Yuei. Quindi chiede all'amico di stare con loro così potranno sconfiggerlo definitivamente. Deku però risponde che questo è uno scontro soltanto tra il One for All e All for One e quindi loro non devono stargli lontano. Deku riesce a liberarsi dal ghiaccio di Todoroki ed evita l'attacco di Asui, confrontandosi poi con Mineta. Neanche quest'ultimo però riesce a fermarlo.

Arriva però Uraraka che gli dice che non lo lascerà andare e che stavolta sarà diverso da quando Bakugo fu rapito. Ancora una volta però Deku si allontana. La ragazza però non si arrende e con un urlo richiama i suoi compagni di classe che generano una combinazione di attacchi. Todoroki crea un'enorme pedana di ghiaccio che fa saltare in aria Uraraka e Iida, Bakugo vola grazie a Sato e Dark Shadow e usa una nuova mossa con cui spingere ancora più lontano Iida, che riesce a raggiungere Deku in aria.

Iida dice di essere Ingenium, il Turbo Hero disposto anche ad aiutare i bambini prendendoli per mano, e proprio in quel momento afferra la mano del suo compagno di classe. Il capitolo 321 di My Hero Academia si conclude in aria con entrambi che scoppiano a piangere.