My Hero Academia 322: Bakugo a cuore aperto, tra passato e presente

La toccante ed estenuante battaglia tra la Classe 1-A e "Dark Deku" ha finalmente avuto fine. Le tante parole pronunciate dai compagni di classe sembrano aver sortito effetto. Seppur non ancora pienamente convinto, Midoriya torna in sé. A dare il "colpo di grazia" all'erede di All Might è stato Bakugo: ecco le sue parole in My Hero Academia 322.

Il capitolo, intitolato "Dynamight, Dio delle Esplosioni Mortali", riprende esattamente dal termine di quello precedente. Iida e Izuku, mano nella mano e senza più energie, precipitano nel vuoto; a salvarli è Kirishima, il quale grazie a un consiglio di Endeavor si era posizionato sotto di loro.

Immediatamente, il resto della Classe 1-A raggiunge il trio. La prima ad arrivare è Mina Ashido, seguita da Katsuki Bakugo, il quale prende le redini della situazione. Per la prima volta, il ragazzo parla onestamente, a cuore aperto, confessando i suoi veri sentimenti.

In una serie di emozionatissime vignette, in cui i due protagonisti vengono rappresentati da bambini, da studenti delle medie e, infine, da aspiranti eroi, i due si parlano viso a viso. Bakugo ricorda il momento in cui è stato trafitto da Shigaraki per proteggere il suo eterno rivale. Il suo corpo si mosse da solo, dice Katsuki. Tuttavia, in realtà lo fece solo per pronunciare delle parole simboliche: "non pensare di poter vincere da solo".

A quel punto, Bakugo prosegue parlando della loro infanzia. "Ti ho sempre preso in giro perché non avevi un Quirk. Tu sei sempre stato dietro di me, eppure era come se tu fossi molti passi avanti. E non potevo sopportarlo, rifiutavo quel sentimento. Era a causa di ciò che prendevo le distanze da te e cercavo di umiliarti".

"Mi opponevo a te e tentavo di dimostrare la mia superiorità, ma continuavo a perdere. Probabilmente ciò che sto dicendo non porterà da nessuna parte, ma è quello che penso realmente, Izuku".

Con queste parole, Kacchan ha voluto chiedere scusa per tutti i torti fatti al rivale, chiamato, per la prima volta in assoluto, Izuku invece che Deku. Vi ha sorpreso questo atteggiamento di Bakugo, l'antieroe? In precedenza, tre studenti di My Hero Academia erano finiti sotto accusa.