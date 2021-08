My Hero Academia 322: data di uscita e teorie, un finale in lacrime

La tensione è palpabile, considerato che questa è l'ultima possibilità della 1-A di provare a riportare le cose come prima, almeno parzialmente. L'intervento dei ragazzi della Yuei è stato al centro degli scorsi capitoli di My Hero Academia.

Il percorso cominciato da Deku nel capitolo 306 di My Hero Academia lo ha portato ad allontanarsi da tutti, anche da All Might. Il suo mentore non è riuscito a trattenerlo e riportarlo sulla retta via, di conseguenza l'ultima possibilità è lasciata alla 1-A. Uraraka, Iida, Bakugo, Todoroki e tutti gli altri ragazzi hanno raggiunto il loro compagno di classe a Kamino e hanno ingaggiato battaglia con lui per bloccarlo. Il finale di My Hero Academia 321 ha visto Iida raggiungere finalmente Deku e prenderlo per mano, dopo una grande combinazione di gruppo.

My Hero Academia 322 porterà alla fine di questa corsa? Iida non sembra voler lasciare la mano del suo amico e Deku sembra sempre di più al limite. Potrebbe scappare facilmente, ma lo stress fisico e psicologico potrebbero convincerlo finalmente a cedere. Se Deku si lasciasse andare, tornerebbe finalmente alla Yuei, anche se il capitolo potrebbe essere molto incentrato sui discorsi e sulle parole che i suoi amici, tra cui Bakugo, vogliono fargli arrivare.

Il capitolo 322 di My Hero Academia sarà pubblicato su MangaPlus lunedì 9 agosto 2021 alle ore 17:00 in inglese e spagnolo.